Ratificaron que el juicio contra Pity Álvarez: cuándo comienza

“Es que, en realidad, la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, aclaró.

EL CASO

Pity Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.

A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y una amiga en noviembre de 2016.

Por entonces, el acusado era evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa. A comienzos de este año, el fiscal Abraldes había ratificado que un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".