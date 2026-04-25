Incendio en el cine del Abasto: se prendió fuego una freidora y evacuaron el sector

El foco se originó en el área de boleterías del complejo y fue controlado por empleados y bomberos; nueve personas fueron asistidas por inhalación de humo.
Un principio de incendio se registró este sábado al mediodía en el complejo de cines del shopping Abasto, en la avenida Corrientes al 3200, cuando una freidora y parte del mobiliario del sector de boletería se prendieron fuego. El foco fue rápidamente controlado no se reportaron heridos de gravedad, aunque dos personas presentaron quemaduras.
El siniestro se produjo en el tercer piso del centro comercial y fue advertido por empleados del cine, quienes utilizaron extintores para contener las llamas antes de la llegada de los Bomberos de la Ciudad, que completaron la tarea y evitaron que el fuego se propagara.
Como medida preventiva, se realizó una evacuación parcial del área afectada mientras los equipos de emergencia llevaban adelante una inspección general para descartar riesgos adicionales dentro del complejo.
Durante el operativo, personal del SAME asistió a nueve personas que habían estado expuestas al humo. Ninguna requirió traslado hospitalario y todas fueron atendidas en el lugar.
Las autoridades confirmaron que el incendio no alcanzó las salas de proyección, aunque se llevó a cabo una revisión completa de las instalaciones para garantizar condiciones seguras antes de retomar la actividad normal.
El episodio no dejó daños estructurales significativos y el shopping continuó funcionando con algunas restricciones en los accesos cercanos al cine mientras finalizaban las tareas de verificación.
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