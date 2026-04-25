Incendio en el cine del Abasto: se prendió fuego una freidora y evacuaron el sector

Durante el operativo, personal del SAME asistió a nueve personas que habían estado expuestas al humo. Ninguna requirió traslado hospitalario y todas fueron atendidas en el lugar.

Las autoridades confirmaron que el incendio no alcanzó las salas de proyección, aunque se llevó a cabo una revisión completa de las instalaciones para garantizar condiciones seguras antes de retomar la actividad normal.

El episodio no dejó daños estructurales significativos y el shopping continuó funcionando con algunas restricciones en los accesos cercanos al cine mientras finalizaban las tareas de verificación.