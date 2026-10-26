Ya son nueve los vehículos atacados bajo la misma modalidad en la zona, con un solo detenido hasta el momento. Los vecinos piden más presencia policial y respuesta de la intendencia.
Los quemacoches volvieron a atacar en San Martín, específicamente en la zona de Villa Ballester: ya van nueve autos incendiados y hay solo un detenido por el delito.
La sucesión de hechos alimenta el malestar y la desconfianza hacia la respuesta policial y de la intendencia.
Uno de los primeros episodios ocurrió a mediados de septiembre. Cerca de las 2 de la madrugada, dos autos comenzaron a arder: el fuego se inició en uno de ellos y se propagó hasta el segundo, que también terminó gravemente dañado.
En tanto, los incendios más recientes se produjeron en las inmediaciones de la plaza Alem, en San Andrés, a pocas cuadras de la comisaría 9ª. El vehículo de una vecina fue prendido fuego sobre la calle Ayacucho al 3300, casi esquina Intendente Casares.
Preocupados por la reiteración de ataques incendiarios, los vecinos aseguran que un sospechoso que había sido detenido quedó en libertad al ser considerado inimputable por su estado de salud mental.
La inquietud vecinal, sin embargo, va más allá de la sucesión de vehículos destruidos por el fuego, ya que la inseguridad en la zona golpea de manera repetida a los habitantes del mencionado barrio.
Adelino García, de 78 años, es el padre del propietario de uno de los coches afectados. Su hijo, que vive en Miramar, le había dejado su Clio para que lo usase. La noche del incendio, el martes 20, detectó lo que ocurría alertado por las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. “Vimos la explosión. Cuando se empezó a prender fuego, salimos con mi esposa, pero el auto ya estaba incendiado”, relató.
A las pocas horas, con el hecho consumado, la situación empeoró aún más cuando su esposa comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho y debió ser trasladada a una clínica, donde quedó internada. “A raíz de lo que nos tocó vivir, ese mismo día empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser internada. Le pusieron un stent y hace un rato le dieron el alta”, contó el hombre. Según su testimonio, el estrés provocado por el incendio agravó el cuadro de salud de su pareja, que ya se encuentra en su casa
La sensación de inseguridad se vuelve más intensa cuando cae el sol. Las calles pierden movimiento y los vecinos modifican sus rutinas para evitar quedar expuestos. Salir a caminar, hacer compras o regresar a casa durante la noche se convirtió, para muchos, en una actividad de riesgo.
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