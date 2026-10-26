Preocupados por la reiteración de ataques incendiarios, los vecinos aseguran que un sospechoso que había sido detenido quedó en libertad al ser considerado inimputable por su estado de salud mental.

La inquietud vecinal, sin embargo, va más allá de la sucesión de vehículos destruidos por el fuego, ya que la inseguridad en la zona golpea de manera repetida a los habitantes del mencionado barrio.

Adelino García, de 78 años, es el padre del propietario de uno de los coches afectados. Su hijo, que vive en Miramar, le había dejado su Clio para que lo usase. La noche del incendio, el martes 20, detectó lo que ocurría alertado por las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. “Vimos la explosión. Cuando se empezó a prender fuego, salimos con mi esposa, pero el auto ya estaba incendiado”, relató.

A las pocas horas, con el hecho consumado, la situación empeoró aún más cuando su esposa comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho y debió ser trasladada a una clínica, donde quedó internada. “A raíz de lo que nos tocó vivir, ese mismo día empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser internada. Le pusieron un stent y hace un rato le dieron el alta”, contó el hombre. Según su testimonio, el estrés provocado por el incendio agravó el cuadro de salud de su pareja, que ya se encuentra en su casa

La sensación de inseguridad se vuelve más intensa cuando cae el sol. Las calles pierden movimiento y los vecinos modifican sus rutinas para evitar quedar expuestos. Salir a caminar, hacer compras o regresar a casa durante la noche se convirtió, para muchos, en una actividad de riesgo.