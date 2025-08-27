Inseguridad en Tres de Febrero: volvía de trabajar y la golpearon para robarle

El brutal episodio tuvo lugar este martes por la noche en la calle Ángel Pini al 5200, en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.

En robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Allí se puede observar cómo la víctima caminaba por la vereda cuando de repente dos ladrones que circulaban en moto aparecieron en escena.

Uno de ellos descendió y fue directo hasta la mujer. Enseguida se le tiró encima, intentó sacarle sus pertenencias y como no lo consiguió la golpeó y la tiró al piso.

En el suelo, forcejeó con ella hasta que logró sacarle el celular. Tras esa situación, sin poder también llevarse la cartera, escapó junto a su cómplice.

La víctima logró incorporarse y se retiró caminando del lugar. Hasta el momento se desconoce si los asaltantes fueron identificados.

Un hecho similar tuvo lugar el domingo pasado en la localidad de Ciudadela. Seis delincuentes que se movilizaban en dos autos, intentaron robar el vehículo a una pareja que estacionó en la puerta del domicilio.

Las víctimas, que viven las 24 horas en estado de alerta, lograron evitar el asalto cuando ingresaron a la casa y en el último instante cerraron la puerta en la cara de los malvivientes.

El lamentable suceso quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en las fachadas de las viviendas sobre la calle Gazeta de Buenos Aires. En las imágenes se observa a la pareja descender del rodado y, cuando entraron al domicilio, activaron el cierre centralizado y el sistema de alarma del vehículo.

Las luces del automóvil fueron observadas por los delincuentes que aceleraron para interceptar a la pareja a punta de pistola pero llegaron tarde y se encontraron con la puerta de la vivienda.

A través de la reja les apuntaron para que les abran y forcejearon con el acceso pero, sin suerte, fueron obligados a desistir y escapar.