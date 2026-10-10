Insólito: quiso robar un costillar de ocho kilos en Misiones y esconderlo entre su ropa, pero fue detenido

La mujer simuló ser clienta, distrajo a la empleada y aprovechó un descuido para guardar el producto en su mochila. Al parecer, ya sería conocida por otros hechos similares en Rosario y Capitán Bermúdez, y robaría mercadería para después revenderla.

La dueña del comercio había sufrido otros episodios, entre ellos el robo de una moto, daños en su auto y una estafa.