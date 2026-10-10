Insólito: quiso robar un costillar de ocho kilos en Misiones y esconderlo entre su ropa, pero fue detenido

El hombre ocultó la pieza de carne dentro de su ropa para sacarla de un supermercado. Sin embargo, las empleadas advirtieron la maniobra y avisaron al encargado. Quedó acusado de tentativa de robo.
Un hombre intentó robar un costillar de ocho kilos de un supermercado de Misiones, al esconderlo dentro de su pantalón, pero fue descubierto antes de salir del comercio. El episodio ocurrió en un comercio de Posadas.
El hombre llevaba una remera ancha y un pantalón con cintura elástica. Después de mirar a su alrededor, agarró la pieza de carne valuada en 140.000 pesos, la ocultó debajo de la ropa y caminó hacia la salida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las empleadas advirtieron la maniobra y alertaron al encargado.
Cuando llegó a la línea de cajas, le pidieron que levantara la ropa y descubrieron el costillar escondido. Al final, el hombre no pudo llevarse la carne y quedó acusado de tentativa de robo.
Un episodio similar ocurrió esta semana en Rosario, donde una mujer fue captada por las cámaras de seguridad de una fiambrería mientras robaba una horma de queso sardo de cuatro kilos, valuada en $80.000. El hecho tuvo lugar en un comercio de la calle 9 de Julio al 600, entre Buenos Aires y Rosas.
La mujer simuló ser clienta, distrajo a la empleada y aprovechó un descuido para guardar el producto en su mochila. Al parecer, ya sería conocida por otros hechos similares en Rosario y Capitán Bermúdez, y robaría mercadería para después revenderla.
La dueña del comercio había sufrido otros episodios, entre ellos el robo de una moto, daños en su auto y una estafa.