La acusada, de 20 años, tuvo declaraciones contradictorias y fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. El crudo relato de la madre de la víctima.
Una joven de 20 años fue detenida luego de ser imputada por el homicidio de su expareja, un hombre de 28 que falleció por las heridas provocadas con un arma blanca cerca de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón.
Según confirmaron fuentes de la investigación, la sospechosa incurrió en contradicciones reiteradas y modificó su relato sobre los momentos previos y posteriores al asesinato ante los efectivos policiales que intervinieron en el caso.
El fatal episodio ocurrió en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación violenta. Al arribar al lugar e ingresar al inmueble, los uniformados hallaron al hombre tendido con una lesión cortante visible en la zona abdominal.
Minutos después llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal constató la muerte de la víctima, identificada como Ezequiel Garciano.
Los testimonios de los vecinos permitieron establecer que la escena del crimen había sido alterada antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Los investigadores determinaron que se limpiaron manchas de sangre, se movieron distintos elementos del entorno y se extrajo el arma blanca del cuerpo de la víctima.
De acuerdo con la reconstrucción de la causa, la acusada, identificada como Soledad Portillo, sostuvo al principio que Garciano se había provocado las lesiones a sí mismo. No obstante, esa hipótesis fue descartada por los peritos.
Si bien todavía no se dieron a conocer los resultados de la autopsia, el reporte preliminar detalló la ubicación de las puñaladas: dos heridas punzocortantes en el antebrazo derecho, una lesión de similares características en el glúteo izquierdo y una puñalada en el tórax.
Ante la evidencia reunida y las inconsistencias detectadas en el testimonio de la mujer, la Fiscalía dispuso su inmediata detención. Portillo fue trasladada hacia la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedó alojada a disposición de la Justicia tras ser imputada por homicidio agravado por el vínculo.
Marina, la madre del joven asesinado, aseguró que su hijo estaba atrapado en una relación atravesada por la violencia y que, pese a sus advertencias, nunca logró cortar definitivamente el vínculo. “Yo le vivía diciendo que se alejara de ella”, comentó.
En diálogo con 0223, Marina describió el vínculo que su hijo mantenía con la acusada como una relación de la que él no lograba salir. "Era muy tóxica. Él iba y venía todo el tiempo, yo le vivía diciendo que se aleje de ella", indicó.
"Muchas veces me mandaba mensajes a escondidas y me decía: 'Mamá, borrá todos los mensajes, porque si ella me agarra el celular y me lo lee, voy a tener problemas'", recordó la mujer.
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