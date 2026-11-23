Los testimonios de los vecinos permitieron establecer que la escena del crimen había sido alterada antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Los investigadores determinaron que se limpiaron manchas de sangre, se movieron distintos elementos del entorno y se extrajo el arma blanca del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, la acusada, identificada como Soledad Portillo, sostuvo al principio que Garciano se había provocado las lesiones a sí mismo. No obstante, esa hipótesis fue descartada por los peritos.

Si bien todavía no se dieron a conocer los resultados de la autopsia, el reporte preliminar detalló la ubicación de las puñaladas: dos heridas punzocortantes en el antebrazo derecho, una lesión de similares características en el glúteo izquierdo y una puñalada en el tórax.

Ante la evidencia reunida y las inconsistencias detectadas en el testimonio de la mujer, la Fiscalía dispuso su inmediata detención. Portillo fue trasladada hacia la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedó alojada a disposición de la Justicia tras ser imputada por homicidio agravado por el vínculo.

El testimonio de la madre del joven asesinado

Marina, la madre del joven asesinado, aseguró que su hijo estaba atrapado en una relación atravesada por la violencia y que, pese a sus advertencias, nunca logró cortar definitivamente el vínculo. “Yo le vivía diciendo que se alejara de ella”, comentó.

En diálogo con 0223, Marina describió el vínculo que su hijo mantenía con la acusada como una relación de la que él no lograba salir. "Era muy tóxica. Él iba y venía todo el tiempo, yo le vivía diciendo que se aleje de ella", indicó.

"Muchas veces me mandaba mensajes a escondidas y me decía: 'Mamá, borrá todos los mensajes, porque si ella me agarra el celular y me lo lee, voy a tener problemas'", recordó la mujer.