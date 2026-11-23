Cristian "Pity" Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.
El músico podría solicitar autorización judicial para trabajar y realizar presentaciones en vivo con el objetivo de sostener la asistencia económica.
Tras ser condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su vecino, el cantante asumió la responsabilidad de colaborar con el futuro de la hija de la víctima, que es menor de edad.
Cristian "Pity" Álvarez asumió el compromiso de hacerse cargo de la educación y garantizarle una vivienda a la hija de Cristian Díaz, el hombre al que asesinó en julio de 2018 en Villa Lugano. La información fue confirmada por Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, quien aseguró que el músico ya comenzó a cumplir con lo acordado.
Según explicó el letrado, la menor quedó en una situación de vulnerabilidad tras la muerte de su padre. En ese contexto, Álvarez ofreció colaborar económicamente para garantizarle condiciones de vida y continuidad educativa.
"Queda una menor en un gran estado de vulnerabilidad porque obviamente no tiene, entre otras cosas, a su papá. Álvarez ofreció hacerse cargo de su educación y un techo para ella", señaló Burlando.
El abogado aclaró que la propuesta no quedó solamente en una intención y afirmó que la asistencia ya está en marcha. "Esto no es una cosa que está volando en el aire y es una esperanza de algo, es una realidad", sostuvo al referirse al cumplimiento de lo acordado.
Además, Burlando explicó que la querella tuvo en cuenta este compromiso al momento de establecer qué pena solicitar para el cantante. La representación legal de la familia pidió 11 años y dos meses de prisión, una condena inferior a los 18 años y seis meses que había solicitado la fiscalía.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó a Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
La posibilidad de que vuelva a trabajar y tocar en vivo
Durante la conversación, Burlando también se refirió a la posibilidad de que el músico solicite autorización judicial para trabajar y realizar presentaciones musicales mientras cumple su condena.
El abogado no descartó que la querella acompañe un eventual pedido, siempre que esté relacionado con la posibilidad de sostener la ayuda económica comprometida para la hija de Díaz.
"Si él tiene que bancar a una chica, tiene que trabajar", afirmó. Sin embargo, aclaró que cualquier autorización deberá ser evaluada por la Justicia y que todavía hay cuestiones pendientes de resolución.
Otro de los puntos abordados fue la modalidad en la que el cantante deberá cumplir la condena. Burlando defendió el pedido de prisión domiciliaria que había presentado la querella y consideró que era conveniente que el músico permaneciera bajo control judicial.
El abogado sostuvo que Álvarez había llegado al juicio en libertad y que, ante la condena, consideraban prudente que pasara a cumplir la pena bajo arresto domiciliario.
"Me parece prudente también no solamente para la familia sino para la sociedad que Pity Álvarez esté bajo un arresto domiciliario", expresó.
El crimen ocurrió en julio de 2018 en Villa Lugano. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó al músico a 12 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz.
comentar