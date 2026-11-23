Además, Burlando explicó que la querella tuvo en cuenta este compromiso al momento de establecer qué pena solicitar para el cantante. La representación legal de la familia pidió 11 años y dos meses de prisión, una condena inferior a los 18 años y seis meses que había solicitado la fiscalía.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó a Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La posibilidad de que vuelva a trabajar y tocar en vivo

Durante la conversación, Burlando también se refirió a la posibilidad de que el músico solicite autorización judicial para trabajar y realizar presentaciones musicales mientras cumple su condena.

El abogado no descartó que la querella acompañe un eventual pedido, siempre que esté relacionado con la posibilidad de sostener la ayuda económica comprometida para la hija de Díaz.

El músico podría solicitar autorización judicial para trabajar y realizar presentaciones en vivo con el objetivo de sostener la asistencia económica.

"Si él tiene que bancar a una chica, tiene que trabajar", afirmó. Sin embargo, aclaró que cualquier autorización deberá ser evaluada por la Justicia y que todavía hay cuestiones pendientes de resolución.

Otro de los puntos abordados fue la modalidad en la que el cantante deberá cumplir la condena. Burlando defendió el pedido de prisión domiciliaria que había presentado la querella y consideró que era conveniente que el músico permaneciera bajo control judicial.

El abogado sostuvo que Álvarez había llegado al juicio en libertad y que, ante la condena, consideraban prudente que pasara a cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

"Me parece prudente también no solamente para la familia sino para la sociedad que Pity Álvarez esté bajo un arresto domiciliario", expresó.

El crimen ocurrió en julio de 2018 en Villa Lugano. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó al músico a 12 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz.