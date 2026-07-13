Condenaron a Edgardo Kueider en Paraguay y anunció que apelará

La Justicia paraguaya encontró responsable al exsenador argentino por intentar ingresar al país más de US$.200.000 sin declarar en diciembre del 2024.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó este lunes al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando, y en la misma resolución, su secretaria y pareja, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y diez meses, también de cumplimiento condicional.
Los jueces consideraron acreditado que ambos intentaron ingresar a Paraguay con más de US$ 200.000 en efectivo, además de pesos argentinos y guaraníes, sin realizar la declaración exigida por las autoridades aduaneras.
La causa se inició en diciembre de 2024, cuando un control fronterizo entre Brasil y Paraguay detectó el dinero que transportaban. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la maniobra constituía una tentativa de contrabando y había solicitado una pena de dos años y dos meses para ambos acusados, informaron medios paraguayos.
Tras conocerse la sentencia, el exsenador aseguró que apelará la decisión judicial y que "no se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería".
Antes del veredicto también había insistido en su inocencia. "No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí", sostuvo ante el tribunal, al asegurar que el dinero tenía un origen lícito y que su conducta no configuraba un delito.
Pese a esos argumentos, el tribunal resolvió condenarlo, aunque fijó una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía y dispuso su cumplimiento en suspenso, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva por esta causa mientras la sentencia no sea modificada.
Además del proceso en Paraguay, Kueider está procesado en Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y cocheras en Asunción.
También enfrenta dos causas por presunto enriquecimiento ilícito y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, un trámite que ya fue aprobado por la Justicia paraguaya pero que aún espera una definición sobre la competencia por parte de la Corte Suprema argentina.
Si regresa al país, además, podría quedar detenido luego de que la Cámara Federal de San Isidro rechazara un pedido de eximición de prisión.
comentar