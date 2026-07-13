Condenaron a Edgardo Kueider en Paraguay y anunció que apelará

Antes del veredicto también había insistido en su inocencia. "No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí", sostuvo ante el tribunal, al asegurar que el dinero tenía un origen lícito y que su conducta no configuraba un delito.

Pese a esos argumentos, el tribunal resolvió condenarlo, aunque fijó una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía y dispuso su cumplimiento en suspenso, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva por esta causa mientras la sentencia no sea modificada.

Además del proceso en Paraguay, Kueider está procesado en Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y cocheras en Asunción.

También enfrenta dos causas por presunto enriquecimiento ilícito y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, un trámite que ya fue aprobado por la Justicia paraguaya pero que aún espera una definición sobre la competencia por parte de la Corte Suprema argentina.

Si regresa al país, además, podría quedar detenido luego de que la Cámara Federal de San Isidro rechazara un pedido de eximición de prisión.