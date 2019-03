“Estábamos jugando a la play con Leandro, salimos a dar una vuelta hasta la casa de un amigo. Estábamos en la calle, vemos que se acerca un auto y los amigos de él que estaban ahí salieron corriendo. Bajaron unos tipos, me apuntaron, lo apuntaron a Leandro”, contó un amigo de la víctima y agregó: “A mi me sacaron el celular y el cargador, pero él no quiso darle el celular y le pegaron un tiro”.

Entre los arrestados se encuentran "Vinker", de 18 años, sindicado como el jefe de la banda, además de otro sospechoso de 20 y uno de 14. Los tres fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Juan Pablo Tahtagian.

Detenidos.jpg

ADEMÁS:

En lo que va del 2019, ya suman 38 las mujeres asesinadas

Berazategui: parecía un trágico accidente pero fue un asesinato en una tosquera

"Me metieron la mano en el corazón sin anestesia y lo arrancaron", dijo Alberto Porcet, padre de la víctima y contó que "ya le habían robado anteriormente y nunca entregó nada".

El hombre dijo que los delincuentes venían de atacar a tiros a un remisero para robarle el auto y que luego se cruzaron con su hijo. "Hace 50 años que trabajo para dejarle algo y la vida me lo sacó", se lamentó. Además, denunció que mientras velaban a su hijo, trataron de entrar a robar a su casa. "Rompieron el portón y los vecinos lo sacaron".