La Toretto rompió en llanto durante el juicio por la muerte de Walter Armand y le pidió perdón a su familia

En la apertura del juicio, Delfina Burlando, hija del abogado Fernando Burlando, cuestionó duramente la conducta de la conductora. “Cruzó al menos seis semáforos en rojo. Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador”, sostuvo.

Entre los elementos centrales que se analizarán aparecen las grabaciones de las cámaras de seguridad, los informes periciales y las declaraciones de distintos testigos. La cantidad de personas propuestas para comparecer también generó una discusión judicial: inicialmente, las partes habían presentado 135 nombres, pero la jueza Silvia Hoerr estableció un límite de 100 testimonios para garantizar el desarrollo del proceso.

El choque ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en el cruce de avenida 13 y calle 532. Armand circulaba en moto cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend manejado por Alvite. Tras ser trasladado a un hospital, murió horas después a raíz de las lesiones sufridas.

Según la reconstrucción del fiscal Fernando Padován, la acusada había salido con amigas a un bar del centro platense. Al finalizar la noche, tomó el volante porque, de acuerdo con la versión de su defensa, era la única integrante del grupo que no había consumido alcohol.

Sus abogados también señalaron que no conocía demasiado las calles de la ciudad y que seguía al Peugeot 208 negro conducido por Velázquez para encontrar el camino de regreso a su vivienda, ubicada en Gonnet.

Sin embargo, los registros municipales y las pericias incorporadas a la investigación aportaron otra dimensión del recorrido. La reconstrucción determinó que el Volkswagen transitó aproximadamente 3.000 metros en apenas dos minutos y diez segundos, con una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en una zona cuyo máximo permitido era de 60. Además, ambos vehículos habrían alcanzado los 90 kilómetros por hora y atravesado distintas intersecciones con semáforos en rojo. La secuencia terminó con el impacto que le costó la vida al motociclista.

Juicio contra La Toretto: qué pena podría recibir

Felicitas se encuentra acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya condena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión. Respecto a su amiga, con quien corría picadas al momento del siniestro fatal, está imputada por prueba de velocidad temeraria.

"Estamos con mucha esperanza de que, de una vez por todas, se haga justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso", comentó Milton Armand, hermano de la víctima, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. "Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica", continuó

"Ojalá los jueces den una prueba de lo que la sociedad espera de ellos y no que una persona que mató con alevosía y queriendo tapar todo esté como si nada en su casa", agregó.

El 12 de abril de 2024, Felicitas Alvite cruzó con el semáforo en rojo a alta velocidad, atropelló y mató a Walter Armand, que iba a bordo de una moto. Las cámaras de seguridad mostraron que La Toretto corría picadas con otra amiga hasta que en la avenida 532 y 32, conduciendo a casi 90km/h, embistió a Walter, que voló por los aires casi 70 metros. Pese a que fue operado de urgencia, Armand murió en el Hospital de Gonnet.

Con el avance de la investigación se supo que Alvite y su amiga Valentina Velázquez pasaron varios semáforos en rojo de la avenida y recorrieron casi tres kilómetros en sólo dos minutos. A su vez, se viralizaron varios videos de Tik Tok, donde ella expresó: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago La Toretto".