Qué son las listas colectoras y cómo funcionarían en 2027

Las listas colectoras son un mecanismo electoral que permite que dos o más agrupaciones políticas presenten candidatos legislativos diferentes, pero compartan una misma candidatura para un cargo superior, como la presidencia o una gobernación.

Por ejemplo, un gobernador podría respaldar una eventual candidatura presidencial de Javier Milei y, al mismo tiempo, presentar sus propios candidatos a diputados nacionales, que competirían contra los postulantes de La Libertad Avanza. Ambas listas estarían vinculadas a la misma fórmula presidencial, pero disputarían por separado las bancas legislativas.

La propuesta del oficialismo contempla adaptar el sistema a la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez en las elecciones nacionales de 2025. Según el borrador que se negocia en el Congreso, una misma fórmula presidencial podría aparecer asociada a distintas columnas electorales dentro de un distrito.

Las columnas estarían ubicadas de manera contigua y compartirían la candidatura presidencial, aunque los votos obtenidos por cada lista legislativa se contabilizarían por separado para la distribución de bancas.

El mecanismo requeriría un acuerdo formal entre las agrupaciones y la autorización expresa del partido que presenta al candidato presidencial. Además, la fuerza adherente no podría acompañar simultáneamente a otro postulante a la Presidencia.

La principal ventaja política para el Gobierno sería ampliar su base electoral sin exigirles a los gobernadores aliados que resignen sus propias estructuras partidarias. Para los mandatarios provinciales, en tanto, representaría la posibilidad de acompañar a Milei y conservar autonomía para definir sus candidatos al Congreso.

No obstante, la discusión sobre las colectoras no está separada del resto de la reforma electoral. El proyecto también contempla la suspensión de las PASO para 2027, modificaciones al financiamiento de los partidos, la incorporación de Ficha Limpia y cambios en las reglas del debate presidencial.

Las críticas de los constitucionalistas y el problema con los senadores

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto está relacionado con la transparencia electoral y la distribución de las bancas en el Senado. Los abogados Andrés Gil Domínguez, Carlos Lombardi, Eduardo Gerome y Diego Armesto analizaron la propuesta y marcaron diferencias sobre su viabilidad constitucional.

Gil Domínguez consideró que las colectoras no representan una de las alternativas más transparentes para un proceso electoral y advirtió que pueden generar confusión entre los votantes. Sin embargo, estableció una diferencia entre su aplicación para diputados y senadores.

En el caso de los diputados nacionales, sostuvo que el mecanismo sería constitucionalmente posible porque las bancas se distribuyen mediante un sistema proporcional, de acuerdo con el método D'Hondt.

La situación cambia en la elección de senadores, ya que cada provincia elige tres representantes: dos corresponden a la fuerza más votada y el restante a la que queda en segundo lugar.

Según explicó el constitucionalista, podría ocurrir que dos listas colectoras que respaldan al mismo candidato presidencial obtengan el primer y el segundo puesto. De esa manera, ambas fuerzas podrían quedarse con las tres bancas, pese a compartir una misma candidatura presidencial.

"Para mí está claro que para los senadores no pueden ir colectoras. Para los senadores es inconstitucional porque choca con el formato dado en la Constitución para la elección de senadores, dos y uno", sostuvo Gil Domínguez.

La iniciativa incluye cambios en las reglas electorales, el financiamiento de las campañas y la selección de candidatos.

Lombardi, por su parte, consideró que el mecanismo puede ser admitido desde el punto de vista constitucional, aunque advirtió sobre sus consecuencias para la calidad democrática. Según planteó, las colectoras podrían distorsionar la relación entre la voluntad de los electores y la representación política, además de generar desigualdades en la competencia.

También cuestionó que distintas agrupaciones con propuestas políticas diferentes, e incluso contradictorias, puedan acumular votos detrás de una misma candidatura presidencial.

Armesto coincidió con las críticas y sostuvo que el sistema puede representar un engaño para los votantes, debido a que dificulta identificar con claridad a los candidatos y las fuerzas políticas que integran cada propuesta electoral. Además, cuestionó que se modifiquen las reglas electorales a pocos meses de los comicios.

En cambio, Eduardo Gerome consideró que la Constitución no prohíbe expresamente las listas colectoras y que los partidos tienen derecho a establecer acuerdos para respaldar a un mismo candidato presidencial. De todos modos, también señaló que la elección de senadores debe respetar la distribución de dos bancas para la mayoría y una para la minoría.