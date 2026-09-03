El consumo no repunta: las ventas de lácteos cayeron más de 10%

El balance muestra así un cambio en la composición del negocio: mientras las exportaciones representaban alrededor del 16% de los ingresos un año atrás, ahora explican cerca del 19%.

La compañía logró sostener su operación, generar efectivo y reducir su deuda financiera, pero el retroceso de las ventas domésticas volvió a marcar las dificultades que atraviesa el sector de alimentos de consumo masivo.

El escenario combina menor demanda interna, presión sobre los costos y consumidores que buscan alternativas de menor precio, en un contexto en el que el consumo de productos esenciales todavía no logra recuperarse.