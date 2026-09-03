El consumo no repunta: las ventas de lácteos cayeron más de 10%

Mastellone registró una pérdida de $4.791 millones en el primer semestre y sus ventas locales tuvieron una baja real del 10,3%.
La caída del consumo de productos básicos volvió a quedar expuesta en el balance de Mastellone, líder de la industria láctea. La compañía cerró el primer semestre de 2026 con una pérdida de $4.791 millones y una baja real del 6,7% en sus ingresos.
El principal impacto se registró en el mercado argentino. Entre enero y junio, las ventas locales pasaron de $807.199 millones a $723.996 millones, lo que representa una caída real del 10,3%.
La situación fue parcialmente compensada por el desempeño de las exportaciones. Los ingresos provenientes de los mercados externos crecieron 10,5% y alcanzaron los $172.242 millones.
En total, Mastellone registró ingresos por $908.674 millones durante el primer semestre, frente a los $973.850 millones del mismo período de 2025, siempre expresados en moneda homogénea al cierre del período.
El balance muestra así un cambio en la composición del negocio: mientras las exportaciones representaban alrededor del 16% de los ingresos un año atrás, ahora explican cerca del 19%.
La compañía logró sostener su operación, generar efectivo y reducir su deuda financiera, pero el retroceso de las ventas domésticas volvió a marcar las dificultades que atraviesa el sector de alimentos de consumo masivo.
El escenario combina menor demanda interna, presión sobre los costos y consumidores que buscan alternativas de menor precio, en un contexto en el que el consumo de productos esenciales todavía no logra recuperarse.
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