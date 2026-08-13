Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay

Los jueces que firmaron la condena en primera instancia, Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris, consideraron que el control aduanero sobre el vehículo en el que viajaba la pareja, una Chevrolet Trailblazer, fue aleatorio.

Según consta en el fallo, Kueider y Guinsel no respondieron cuando les preguntaron si llevaban dinero, y tampoco lo hicieron cuando, tras hallar el dinero en una mochila en el asiento trasero, les consultaron si lo habían declarado.

Mientras que el Tribunal remarcó además que la pareja ya había ingresado a Paraguay en otras cinco oportunidades y conocía el procedimiento reglamentario para declarar dinero en efectivo.

La defensa había argumentado que el delito de contrabando no era aplicable porque el dinero no constituye mercadería en sentido restringido, pero el Tribunal avaló la postura de la Fiscalía y calificó el hecho como tentativa de contrabando, dado que la pareja fue interceptada antes de ingresar al territorio paraguayo.

Además, Kueider enfrenta además otra causa en Paraguay cuando en junio se lo imputó junto con Guinsel por lavado de dinero.

En tanto, en la Argentina, Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito en dos causas paralelas: una en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y otra en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. La Corte Suprema tiene pendiente de resolución un recurso para definir cuál de los dos tribunales continuará con la investigación.