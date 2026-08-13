Edgardo Kueider apeló su condena por contrabando en Paraguay

En tanto, en la Argentina, Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito en dos causas paralelas: una en un Juzgado Federal de San Isidro, y otra en Concordia, Entre Ríos.
La defensa del exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, y de su pareja, Iara Guinsel, presentaron una apelación contra la condena por tentativa de contrabando dictada por un Tribunal especializado en Paraguay, que implica dos años de prisión para el ex legislador, y un año y diez meses para quien también era su secretaria, penas cuya ejecución están en suspenso.
El exsenador y su pareja no fueron enviados a la cárcel y cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024, día en que fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad al intentar ingresar a Ciudad del Este desde Foz do Iguazú con 200 mil dólares sin declarar.
La Justicia de Paraguay falló en julio pasado y el Kueider está detenido con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.
En este contexto, el recurso de apelación ingresó al mismo juzgado el lunes pasado. Ahora, el Tribunal deberá girar el planteo de la defensa a la Fiscalía, que tendrá diez días para expedirse.
Los jueces que firmaron la condena en primera instancia, Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris, consideraron que el control aduanero sobre el vehículo en el que viajaba la pareja, una Chevrolet Trailblazer, fue aleatorio.
Según consta en el fallo, Kueider y Guinsel no respondieron cuando les preguntaron si llevaban dinero, y tampoco lo hicieron cuando, tras hallar el dinero en una mochila en el asiento trasero, les consultaron si lo habían declarado.
Mientras que el Tribunal remarcó además que la pareja ya había ingresado a Paraguay en otras cinco oportunidades y conocía el procedimiento reglamentario para declarar dinero en efectivo.
La defensa había argumentado que el delito de contrabando no era aplicable porque el dinero no constituye mercadería en sentido restringido, pero el Tribunal avaló la postura de la Fiscalía y calificó el hecho como tentativa de contrabando, dado que la pareja fue interceptada antes de ingresar al territorio paraguayo.
Además, Kueider enfrenta además otra causa en Paraguay cuando en junio se lo imputó junto con Guinsel por lavado de dinero.
En tanto, en la Argentina, Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito en dos causas paralelas: una en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y otra en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. La Corte Suprema tiene pendiente de resolución un recurso para definir cuál de los dos tribunales continuará con la investigación.
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