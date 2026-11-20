El abogado de la familia de Cristian Díaz, Fernando Burlando, respaldó la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el músico y aseguró que no apelarán el fallo. También se refirió a su estado de salud del músico.
Fernando Burlando, abogado de la familia de Cristian Maximiliano Díaz, respaldó la decisión de la justicia de condenar a 12 años de prisión a Christian "Pity" Álvarez y fue contundente al referirse a la responsabilidad del músico: “Pity no estaba bien, lo corroboro y reconozco. Pero estaba en su sano juicio y asesinó”.
Burlando también habló sobre el estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien continúa internado en una clínica, y según explicó, el cantante todavía no se encuentra en condiciones de recibir el alta médica.
El abogado consideró que la sentencia fue adecuada y destacó el trabajo de los magistrados. “Entre un mínimo y un máximo y sin antecedentes, es impecable lo que hizo el tribunal”, sostuvo.
Además, aseguró que la familia de Díaz quedó conforme con la resolución judicial y que no presentará un recurso contra la condena. “Vimos un tribunal con una idea de lo que es el sentido común muy elevado. Cualquiera hubiera pensado que esta hubiese sido una sentencia mucho más elevada. Estamos conformes, no vamos a apelar”, afirmó.
Durante la entrevista, Burlando también señaló que el músico no tenía antecedentes penales y que esta fue su primera condena. En ese contexto, consideró que la resolución podría contribuir a su recuperación de las adicciones. “Seguramente le va a servir para recomponer su situación con las drogas”, expresó.
Otro de los puntos que abordó el abogado fue la situación clínica del cantante. Burlando aseguró que Álvarez continúa bajo tratamiento y que, por el momento, no está en condiciones de abandonar el establecimiento médico.
“No está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía”, afirmó.
Por otra parte, cuestionó que el músico hubiera permanecido en libertad mientras avanzaba la investigación por el homicidio. Según recordó, la querella había solicitado que se dispusiera su arresto domiciliario antes de que se conociera la sentencia.
“Pity estaba en libertad y nosotros pedimos el arresto domiciliario. Era un peligro”, sostuvo. También manifestó su desconcierto por la situación: “No entendíamos por qué no estaba detenido estando acusado de un homicidio”.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Álvarez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. El crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrió en julio de 2018, en Villa Lugano.
Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro establecieron una pena de 12 años de prisión, cuyo cumplimiento será bajo modalidad domiciliaria. Además, absolvieron al músico por el delito de portación de arma.
Álvarez no participó por videollamada de la lectura del veredicto. Por su parte, el tribunal no resolvió el pedido de salidas laborales presentado por su defensa, que anticipó que realizará un nuevo planteo para que el cantante pueda trabajar.
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