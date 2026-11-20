Durante la entrevista, Burlando también señaló que el músico no tenía antecedentes penales y que esta fue su primera condena. En ese contexto, consideró que la resolución podría contribuir a su recuperación de las adicciones. “Seguramente le va a servir para recomponer su situación con las drogas”, expresó.

El crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Otro de los puntos que abordó el abogado fue la situación clínica del cantante. Burlando aseguró que Álvarez continúa bajo tratamiento y que, por el momento, no está en condiciones de abandonar el establecimiento médico.

“No está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía”, afirmó.

Por otra parte, cuestionó que el músico hubiera permanecido en libertad mientras avanzaba la investigación por el homicidio. Según recordó, la querella había solicitado que se dispusiera su arresto domiciliario antes de que se conociera la sentencia.

“Pity estaba en libertad y nosotros pedimos el arresto domiciliario. Era un peligro”, sostuvo. También manifestó su desconcierto por la situación: “No entendíamos por qué no estaba detenido estando acusado de un homicidio”.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Álvarez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. El crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrió en julio de 2018, en Villa Lugano.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro establecieron una pena de 12 años de prisión, cuyo cumplimiento será bajo modalidad domiciliaria. Además, absolvieron al músico por el delito de portación de arma.

Álvarez no participó por videollamada de la lectura del veredicto. Por su parte, el tribunal no resolvió el pedido de salidas laborales presentado por su defensa, que anticipó que realizará un nuevo planteo para que el cantante pueda trabajar.