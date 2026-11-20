El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue encontrado culpable por el asesinato ocurrido en julio de 2018. El tribunal dispuso que cumpla la pena bajo arresto domiciliario.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó este viernes a Cristian «Pity» Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el porteño barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Los jueces dispusieron que el músico cumpla la pena bajo arresto domiciliario. Álvarez no estuvo presente en la sala de audiencias porque permanece internado en una clínica de rehabilitación, pero se conectó por videollamada para pronunciar sus últimas palabras antes de la deliberación.
Durante su intervención, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados cuestionó los alegatos del fiscal Sandro Abraldes. «Me pareció un poco excesivo los alegatos que manifestó el fiscal», expresó, y aseguró que dejaba la decisión en manos de la Justicia.
La jornada contó con la presencia de familiares de la víctima, entre ellos Micaela, su hija, que asistió por primera vez al juicio. También estuvieron allegados del músico y los representantes de las partes.
La fiscalía había solicitado 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses.
En cambio, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la absolución al sostener que Álvarez había actuado
El debate comenzó el 10 de agosto y se extendió más de lo previsto. Durante las audiencias declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares y especialistas en salud mental.
Uno de los momentos centrales ocurrió el 2 de noviembre, cuando Álvarez declaró durante más de cuatro horas. En esa oportunidad manifestó su arrepentimiento y dijo que quería ayudar económicamente a la familia de Díaz mediante su actividad musical: «La manera que tengo de ayudarlos es haciendo mi arte y haciendo shows y tocando mi música».
El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2018. Según la acusación, el músico disparó contra Díaz y lo mató de cuatro tiros. La fiscalía respaldó su reconstrucción con testimonios, peritajes y material audiovisual.
La defensa sostuvo que la víctima le había impedido retirarse del lugar y que Álvarez reaccionó ante una agresión. Además, durante el juicio se debatieron sus antecedentes de consumo problemático de sustancias y su estado de salud mental.
Finalmente, el tribunal lo encontró culpable y estableció una pena de 12 años de prisión bajo arresto domiciliario.
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