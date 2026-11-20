La fiscalía había solicitado 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses.

En cambio, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la absolución al sostener que Álvarez había actuado

El músico siguió parte de la última jornada del juicio por videollamada desde la clínica donde permanece internado.

El debate comenzó el 10 de agosto y se extendió más de lo previsto. Durante las audiencias declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares y especialistas en salud mental.

Uno de los momentos centrales ocurrió el 2 de noviembre, cuando Álvarez declaró durante más de cuatro horas. En esa oportunidad manifestó su arrepentimiento y dijo que quería ayudar económicamente a la familia de Díaz mediante su actividad musical: «La manera que tengo de ayudarlos es haciendo mi arte y haciendo shows y tocando mi música».

El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2018. Según la acusación, el músico disparó contra Díaz y lo mató de cuatro tiros. La fiscalía respaldó su reconstrucción con testimonios, peritajes y material audiovisual.

La defensa sostuvo que la víctima le había impedido retirarse del lugar y que Álvarez reaccionó ante una agresión. Además, durante el juicio se debatieron sus antecedentes de consumo problemático de sustancias y su estado de salud mental.

Finalmente, el tribunal lo encontró culpable y estableció una pena de 12 años de prisión bajo arresto domiciliario.