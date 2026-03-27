La justicia condenó a Morena Rial: cuál es la pena y cómo deberá cumplirla

EL FUTURO DE MORE

Pero más allá del arreglo hecho en la justicia, aún resta conocer la postura de las víctimas frente al acuerdo alcanzado, ya que "muy probablemente" se avance en algún tipo de compensación económica, a fin de reparar los daños económicos y anímicos que generó Morena siendo parte de una banda delictiva.

Morena, por otro lado, decidió hacer un cambio en su realidad, algo que sus allegados le pidieron durante mucho tiempo y que ahora la joven está empezando a concretar. Se anotó en la carrera universitaria de abogacía y ya está cursando el primer año de derecho, claro, bajo modalidad on line.