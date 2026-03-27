La justicia condenó a Morena Rial: cuál es la pena y cómo deberá cumplirla

Después de seis meses detenida en Magdalena, la joven consiguió la prisión domiciliaria. Pero ahora se conoció cuál es la pena que tendrá que cumplir por ser parte de una banda delictiva.
Morena Rial estuvo seis meses detenida en el penal de Magdalena, en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, en los últimos días, consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora está instalada en un departamento del barrio porteño de Colegiales donde vive con su hermana Rocío y su pequeño bebé, Amadeo.
El acuerdo con la fiscalía permitió cerrar el proceso sin llegar a un juicio oral, que estaba previsto comenzar a mitad de año. "Tres años de cumplimiento efectivo en la misma situación que está ahora, presa con domiciliaria", contó el periodista especialista en judiciales Martín Candalaft, en DDM, en las tardes de América.
"El cálculo que se hace es que en ocho meses podría pedir la condicional... sujeto a la aprobación a la jueza Coelho", detalló el comunicador, sobre la estrategia legal que tiene prevista la asesoría y el entorno más cercano de la hija de Jorge.
Vale destacar que antes de este acuerdo, Morena enfrentaba una pena en expectativa de hasta 10 años de prisión debido a distintos agravantes, por lo que el fallo actual resulta, en términos judiciales, considerablemente favorable para su situación a la que podría haber terminado expuesta la influencer.
Pero más allá del arreglo hecho en la justicia, aún resta conocer la postura de las víctimas frente al acuerdo alcanzado, ya que "muy probablemente" se avance en algún tipo de compensación económica, a fin de reparar los daños económicos y anímicos que generó Morena siendo parte de una banda delictiva.
Morena, por otro lado, decidió hacer un cambio en su realidad, algo que sus allegados le pidieron durante mucho tiempo y que ahora la joven está empezando a concretar. Se anotó en la carrera universitaria de abogacía y ya está cursando el primer año de derecho, claro, bajo modalidad on line.