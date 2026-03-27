Escándalo escatológico en Gran Hermano: el fuerte reclamo de Andrea Del Boca sobre el inodoro

La actriz vivió un desagradable momento en el baño de la casa por el mal accionar de uno de sus compañeros. Y quedó descompuesta.
Andrea Del Boca vivió, sin duda, un desagradable momento en Gran Hermano, Generación Dorada. La actriz quedó descompuesta tras pasar un incómodo momento en el baño, al querer hacer sus necesidades. La protagonista de tantas y tantas telenovelas, halló el inodoro lleno de materia fecal. Y, claro, la situación le cayó de la peor manera.
“Fui al baño y encontré el inodoro lleno de caca”, irrumpió Andrea, durante la última gala en vivo del programa, tras explicar por qué se encontraba descompuesta.
“En ‘la autopsia’ no había papel, así que debe ser una persona que solo se lavó”, explicó, sin vueltas, Del Boca, sobre el análisis que hizo de la situación, tras tener que vivir el desagradable momento en el único baño que comparten todos los participantes del reality show de Telefe.
“No sé si me voy a poder recuperar para el sábado”, deslizó la actriz, evidentemente afectada por la situación, a sabiendas que el sábado es un día clave en la competencia de encierro y aislamiento, porque es el único que tienen fiesta y pueden tomar y comer cosas ricas y distintas a las habituales.
Después de sus días afuera de la competencia, la artista regresó al juego con toda la intención de renovar las energías de la casa más famosa del país. Esparció vinagre por todos los costados, limpió todas las superficies y, además, recitó frases espirituales.
“Esparzo todas las malas ondas, las malas energías. No tienen lugar en esta casa. En todos los rincones hay que limpiar la buena onda. Las malas ondas no tienen lugar en esta casa. A todos los que estamos acá y a todos los que están por atrás y a todos los que nos están mirando también. Buena onda, buena onda”, dijo Andrea, en voz alta.
“Para que estés en paz con vos. Para que encuentres el equilibrio. Para que confíes, confíes. No desconfíes de las personas que te pretenden hacer bien. Y desconfía de los que no te tratan, que te quieren clavar el puñal por detrás”, agregó Del Boca, en voz alta.
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