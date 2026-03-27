Escándalo escatológico en Gran Hermano: el fuerte reclamo de Andrea Del Boca sobre el inodoro

EL RITUAL DE LIMPIEZA ENERGÉTICA DE ANDREA TRAS VOLVER A GH

Después de sus días afuera de la competencia, la artista regresó al juego con toda la intención de renovar las energías de la casa más famosa del país. Esparció vinagre por todos los costados, limpió todas las superficies y, además, recitó frases espirituales.

“Esparzo todas las malas ondas, las malas energías. No tienen lugar en esta casa. En todos los rincones hay que limpiar la buena onda. Las malas ondas no tienen lugar en esta casa. A todos los que estamos acá y a todos los que están por atrás y a todos los que nos están mirando también. Buena onda, buena onda”, dijo Andrea, en voz alta.

“Para que estés en paz con vos. Para que encuentres el equilibrio. Para que confíes, confíes. No desconfíes de las personas que te pretenden hacer bien. Y desconfía de los que no te tratan, que te quieren clavar el puñal por detrás”, agregó Del Boca, en voz alta.