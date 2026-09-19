San Juan: una policía embarazada fue baleada por un compañero en una comisaría

Jofré permaneció internada hasta este viernes, cuando recibió el alta luego de recuperarse favorablemente de la cirugía. Según informaron, tanto la agente como su embarazo de seis meses evolucionan en buenas condiciones.

Por el hecho, Albarracín quedó formalmente imputado y la Justicia estableció un plazo de ocho meses para investigar las circunstancias en las que se produjo la detonación. El efectivo permanece en libertad mientras avanza la causa.

Las pericias deberán determinar con precisión cómo ocurrió el disparo y qué responsabilidad le corresponde al policía involucrado.