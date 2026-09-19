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San Juan: una policía embarazada fue baleada por un compañero en una comisaría

Mariana Jofré, de 29 años y embarazada de seis meses, fue herida mientras su compañero manipulaba su arma reglamentaria. Fue operada y ya regresó a su casa.

Una agente de la Policía de San Juan, embarazada de seis meses, fue baleada por un compañero dentro de una comisaría de La Bebida, en el departamento Rivadavia. La víctima fue identificada como Mariana Jofré, de 29 años, quien debió ser trasladada de urgencia y sometida a una intervención quirúrgica. Tras evolucionar favorablemente, recibió el alta médica este viernes.

El episodio ocurrió el lunes en la Comisaría 34ª, cuando Jofré se encontraba realizando tareas administrativas. A pocos metros estaba su compañero, Cristian Albarracín, quien manipulaba su arma reglamentaria, y en esas circunstancias se produjo un disparo por lo que el proyectil impactó contra la agente.

La Comisaría 34ª de La Bebida, donde ocurrió el disparo que hirió a la agente embarazada.

La Comisaría 34ª de La Bebida, donde ocurrió el disparo que hirió a la agente embarazada.

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De acuerdo con la hipótesis que investiga la Fiscalía, Albarracín había participado previamente de una persecución junto a otro efectivo, de apellido Castro. Al finalizar el procedimiento, Castro le habría devuelto el arma reglamentaria a Albarracín, aparentemente cargada y sin advertirle que tenía municiones.

El policía se encontraba detrás de Jofré cuando comenzó a manipular el arma y se produjo el disparo. La bala quedó alojada en el cuerpo de la agente, que fue trasladada al Sanatorio CIMYN, donde fue operada para retirarle el proyectil.

Jofré permaneció internada hasta este viernes, cuando recibió el alta luego de recuperarse favorablemente de la cirugía. Según informaron, tanto la agente como su embarazo de seis meses evolucionan en buenas condiciones.

Por el hecho, Albarracín quedó formalmente imputado y la Justicia estableció un plazo de ocho meses para investigar las circunstancias en las que se produjo la detonación. El efectivo permanece en libertad mientras avanza la causa.

Las pericias deberán determinar con precisión cómo ocurrió el disparo y qué responsabilidad le corresponde al policía involucrado.

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