Candela Arizaga pidió otra vez que levanten la prohibición de contacto con Facundo Moyano

En ese sentido, la defensa de Arizaga requirió que se revise la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas y cuestionó que una prohibición de contacto pueda mantenerse de manera indefinida por el solo hecho de que la investigación judicial continúe abierta.

El escrito hizo referencia, además, a los testimonios de policías, personal de la Brigada de Género, una oficial que estuvo con la influencer en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven, y sostuvo que esas declaraciones resultan compatibles con la versión brindada por Arizaga.

El planteo de la defensa se produjo luego de que la Justicia rechazara previamente un pedido para que Arizaga y Moyano pudieran volver a tener contacto. La joven había solicitado que se levantaran las restricciones después de ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 31 de la Ciudad de Buenos Aires.