Candela Arizaga pidió otra vez que levanten la prohibición de contacto con Facundo Moyano

La influencer expresó su voluntad de retomar el vínculo afectivo con el exdiputado nacional. Insistió con que no fue víctima de violencia física o psicológica por parte de Facundo Moyano.
Candela Arizaga volvió a solicitar este miércoles a la Justicia el levantamiento de la prohibición de acercamiento y contacto que rige sobre su pareja, el exdiputado Facundo Moyano, acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
El pedido fue presentado por su abogado, Roberto Herrera, ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que el dirigente gremial es investigado por el confuso episodio ocurrido días atrás en las inmediaciones de su departamento, en el barrio porteño de Belgrano.
En el escrito, Arizaga recordó sus declaraciones testimoniales, en las que negó haber sido víctima de violencia física o psicológica por parte de Facundo Moyano y rechazó haber sido privada de su libertad. Además, expresó su voluntad de retomar el vínculo afectivo con el exlegislador nacional.
La presentación sostuvo que, frente a las manifestaciones de la joven y los testimonios incorporados al expediente, “no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable” que justificaría impedir que ambos puedan comunicarse o verse. Además, el planteo indicó que las medidas de restricción tienen carácter preventivo y, por eso, su continuidad debería estar vinculada con la existencia de un riesgo actual que se procure neutralizar.
En ese sentido, la defensa de Arizaga requirió que se revise la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas y cuestionó que una prohibición de contacto pueda mantenerse de manera indefinida por el solo hecho de que la investigación judicial continúe abierta.
El escrito hizo referencia, además, a los testimonios de policías, personal de la Brigada de Género, una oficial que estuvo con la influencer en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven, y sostuvo que esas declaraciones resultan compatibles con la versión brindada por Arizaga.
El planteo de la defensa se produjo luego de que la Justicia rechazara previamente un pedido para que Arizaga y Moyano pudieran volver a tener contacto. La joven había solicitado que se levantaran las restricciones después de ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 31 de la Ciudad de Buenos Aires.
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