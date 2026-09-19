Merlo: operarios encontraron un bebé muerto dentro de una bolsa enterrada

Tras el descubrimiento, los vecinos señalaron a los padres del bebé y ambos fueron trasladados para declarar, aunque quedaron en libertad pocas horas después. Según fuentes de la investigación, la madre habría reconocido que el bebé era suyo y manifestó ante las autoridades que había sufrido un aborto espontáneo y que por ese motivo dejó el cuerpo dentro de una bolsa. La Fiscalía tomó los testimonios y aguarda ahora los resultados de los estudios forenses para determinar qué ocurrió.