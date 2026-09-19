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Merlo: operarios encontraron un bebé muerto dentro de una bolsa enterrada

El hallazgo ocurrió mientras trabajadores cavaban para instalar un poste de luz. La autopsia determinará si nació con vida o si se trató de una pérdida del embarazo.

Un grupo de operarios que realizaba un pozo para instalar un poste de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto dentro, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El hallazgo ocurrió este viernes frente a una vivienda y generó conmoción entre los vecinos. Los trabajadores dieron aviso a las autoridades y poco después llegaron efectivos policiales y una ambulancia para preservar el lugar e iniciar la investigación.

Tras el descubrimiento, los vecinos señalaron a los padres del bebé y ambos fueron trasladados para declarar, aunque quedaron en libertad pocas horas después. Según fuentes de la investigación, la madre habría reconocido que el bebé era suyo y manifestó ante las autoridades que había sufrido un aborto espontáneo y que por ese motivo dejó el cuerpo dentro de una bolsa. La Fiscalía tomó los testimonios y aguarda ahora los resultados de los estudios forenses para determinar qué ocurrió.

Los operarios encontraron la bolsa enterrada mientras cavaban para instalar un poste de luz en Mariano Acosta, Merlo. (Foto: Captura Crónica TV)

Los operarios encontraron la bolsa enterrada mientras cavaban para instalar un poste de luz en Mariano Acosta, Merlo. (Foto: Captura Crónica TV)

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La autopsia, prevista para este sábado, será clave para establecer si el bebé llegó a nacer con vida o murió antes del nacimiento, además de determinar las causas de la muerte. El resultado podría modificar la carátula de la investigación y permitirá avanzar en el esclarecimiento del caso. Un vecino que declaró ante la Policía confirmó que fueron los operarios quienes encontraron la bolsa mientras excavaban para colocar el poste de luz.

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