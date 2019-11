El fiscal Diego Callegari -a cargo de la UFI de género de Tigre- le dictó al delantero una restricción perimetral de 300 metros por el lapso de 150 días, y le suministró un botón de pánico a la denunciante. Fuentes de la fiscalía confirmaron a esta agencia que la investigación avanza y que el futbolista fue citado para declarar la semana próxima. Morella De Las Heras, de 28 años, formuló la denuncia contra el atacante del equipo de Avellaneda en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre.

Según indicó la mujer en su denuncia, ella se encontraba descansado en su domicilio de la calle Santa María de Las Conchas al 4200 junto a Cristaldo, de 30 años, cuando, sin mediar palabra, el futbolista la golpeó en el rostro.

De Las Heras contó en su denuncia que el delantero le ocasionó "lesiones de carácter leves", y tras ello el jugador se retiró del lugar.

"Es maltrato de todo tipo. Me decía que estaba deprimido y se iba a bailar. No tenía depresión de alguien que está en la cama. Tenemos dos hijos que son dos bebés que buscamos. Yo hice la denuncia perimetral porque no quiero que se acerque de mi casa", afirmó la mujer en declaraciones al Canal América.

Y agregó: "Mi hija contó todo en el colegio, lo que me hacía él, y ese fue el click. Leí de todo en el Instagram de él. Esto fue el sábado. No quiero que se acerque a mi casa".

Cristaldo, surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, se sumó a Racing en junio de 2018 y tiene contrato con la institución hasta el mismo mes de 2022. Además de en esos dos clubes argentinos, jugó en varias instituciones del exterior: Metalist de Ucrania, Bologna de Italia, Palmeiras de Brasil y Rayados de Monterrey y Cruz Azul, ambos de México.

El delantero no se expresó públicamente al respecto y fue incluido dentro de la lista de convocados para el encuentro de este viernes, donde la "Academia" recibirá a Defensa y Justicia por la decimoquinta fecha de la Superliga. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció la decisión del club de "licenciarlo" hasta la semana próxima.

El club emitió este jueves por la noche un comunicado en el que señaló que "el club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general".

"En el caso concreto y dadas las circunstancias descritas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco días, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados", remarcó la entidad de Avellaneda.

Además, prosiguió: "Racing Club, una institución pionera en múltiples campos, da un paso adelante al comprometerse a promover los Derechos Humanos y la perspectiva de género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De esta forma, el club contribuirá a potenciar la implementación de la Iniciativa Spotlight en Argentina, apoyando y replicando acciones de prevención de la violencia de género".

"Racing Club tiene previsto elaborar un protocolo de actuación en casos de violencia de género, realizar jornadas de sensibilización con sus futbolistas (planteles masculino y femenino), y con chicos y chicas que participan en las diversas actividades del club. En ese sentido, la Comisión Directiva de Racing Club reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar la violencia de género", cerró.