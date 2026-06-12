Tradición indígena y música pop en la inauguración de Canadá en el Mundial 2026

La escenografía también tuvo elementos de fuerte carga simbólica. Una gigantesca figura azul con forma de ballena recorrió parte del estadio para representar la estrecha relación de Canadá con sus océanos y ecosistemas marinos. La imagen se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Otro de los atractivos fue una gran esfera dorada inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo. La estructura funcionó como eje visual de distintas secuencias artísticas y simbolizó la unión de las múltiples comunidades que conviven en Canadá bajo una misma pasión deportiva.

Los colores nacionales estuvieron presentes durante todo el espectáculo. Vestuarios, luces y efectos visuales recrearon una atmósfera dominada por el rojo y el blanco, reforzando el papel de Canadá como uno de los tres países anfitriones de esta edición mundialista.

Los músicos que dieron Show en la inauguración de Canadá

La ceremonia también incluyó un importante componente musical. Las cantantes canadienses Alessia Cara y Jessie Reyez encabezaron las actuaciones junto a artistas internacionales como Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Buble mundial 2026

Entonces llegó uno de los instantes más esperados de la tarde: la aparición de Michael Bublé. Rodeado por las banderas de las 48 selecciones participantes, el artista canadiense se ubicó en el centro del campo de juego para interpretar "Bring It On Home to Me", en una actuación que conectó de inmediato con la emoción del público y aportó un fuerte sello local a una celebración de alcance global.

El actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del torneo, fue el encargado de dar la bienvenida al público presente en el estadio y a los millones de espectadores que siguieron la ceremonia alrededor del mundo.



El inesperado fallo de la estructura en inauguración de Canadá

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Toronto fue protagonizado por una gigantesca réplica inflable del trofeo de la Copa del Mundo, ubicada en el centro del estadio como parte del espectáculo visual preparado para la apertura del torneo.

foto fallos canadá Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron el fallo en la inauguración de Canadá en el Mundial 2026.

La estructura apareció durante las presentaciones musicales y alcanzó su tamaño completo mientras actuaban Alessia Cara y Jessie Reyez. Sin embargo, tras unos segundos en escena y acompañada por efectos de luces y fuegos artificiales, la copa comenzó a desinflarse de manera repentina ante la vista de los espectadores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo el inflable perdió estabilidad en pleno show, lo que generó especulaciones sobre una posible falla en el sistema de inflado o en el mecanismo que la sostenía. Aunque no hubo una explicación oficial, el episodio se convirtió rápidamente en una de las imágenes virales de la inauguración canadiense del Mundial 2026.

Estados Unidos

La tercera ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en Los Ángeles este viernes 12 de junio a las 20.30 (hora argentina), en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay, que se jugará a las 22.00.

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla son solo algunas de las figuras confirmadas que formarán parte del espectáculo. Desde la FIFA adelantaron que a ellos "se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse".