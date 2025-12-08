Incidentes en el clásico de La Plata: 26 detenidos y 12 policías heridos

Rápidamente, los agentes respondieron con balas de goma en medio de una represión que se prolongó durante unos diez minutos. El saldo inicial fue de 26 hinchas detenidos y al menos 12 policías heridos. En imágenes registradas por testigos, se observa a efectivos disparando desde el campo de juego para intentar dispersar a los agresores.

incidentes gimnasia

Los disturbios no se limitaron a las inmediaciones del Bosque: también se replicaron en pleno centro de la ciudad, especialmente en la zona de calle 6 y 50, donde numerosos simpatizantes de Estudiantes celebraban el acceso a la final. Allí se produjeron nuevos choques con parcialidades rivales y corridas que obligaron a comerciantes y peatones a refugiarse.

El operativo de seguridad se mostró insuficiente para contener los episodios de extrema violencia. Entre los hechos más graves, se denunció la brutal agresión a un hincha de Gimnasia, quien fue perseguido, empujado contra un vehículo y golpeado por varios individuos mientras se encontraba indefenso en el suelo.

Además, en la zona de 31 y 508, un automóvil con hinchas de Estudiantes fue interceptado y atacado por seguidores del Tripero que intentaron robarles una bandera. El episodio derivó en una pelea a puñetazos en plena vía pública.

Un hincha en estado crítico

Por otro lado, un simpatizante de Gimnasia sufrió una caída desde la tribuna Centenario y se encuentra en estado crítico. Su identidad no fue revelada, pero trascendió que presenta fracturas múltiples y un traumatismo craneal grave. Desde el Hospital de La Plata no se difundió un parte médico oficial, aunque se confirmó que el paciente ingresó consciente a la guardia.

clasico-platense-gimnasia-estudiantes-semifinal-bosque-9

El accidente ocurrió antes del inicio del partido y aún no fue completamente esclarecido. Según los primeros testimonios, el hincha habría perdido el equilibrio en una tribuna que, si bien originalmente fue construida en madera, actualmente cuenta con una estructura de cemento sobre los antiguos tablones. La caída fue directamente hacia la calle Centenario, detrás de la grada, desde una altura considerable.