Detienen a un joven acusado de abusar de dos alumnas en Ciudad Universitaria

Este miércoles por la mañana un llamado al 911 puso en alerta hechos en el predio el barrio de Núñez de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y personal de la Policía arrestó al sospechoso, que no pertenece a la comunidad universitaria y le secuestraron un arma de réplica.

Según informaron fuentes de la universidad, el hecho ocurrió en un aula del Pabellón III, adonde llegó el acusado y manoseó a una estudiante del Ciclo Básico Común (CBC).

El sujeto luego se encerró en otro salón donde había una segunda joven, que comenzó a gritar y llamó la atención de otras personas que estaban en los alrededores.

En ese momento, otros alumnos y personal no docente de la UBA se acercaron y lo retuvieron, mientras llamaban a la Policía. Mientras que las jóvenes, de 19 y 27 años, fueron asistidas por miembros de la facultad y el CBC.

Ambas declararon ante los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B y aseguraron que el acusado las abordó en distintos sectores del Pabellón III y que les realizó “tocamientos por encima de la ropa”, según el parte policial. Se confirmó además que el arma de juguete que llevaba no fue utilizada como método de intimidación.

Ante este escenario, las autoridades de la UBA emitieron un comunicado de prensa en el que confirmaron el hecho y aseguraron que “están siguiendo el caso y brindándoles contención a las víctimas".

“La Universidad de Buenos Aires se encuentra a total disposición de la Justicia para lo que considere necesario”, concluyeron.

El sujeto qedó detenido e imputado por el delito de abuso sexual simple, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Carlos Bignone.