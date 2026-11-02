Todo un símbolo de la crisis: policía que trabaja como delivery balea a dos ladrones

Los sospechosos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, donde permanecieron internados bajo custodia policial.

Según fuentes de la investigación, uno de los involucrados fue identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, quien recibió impactos de bala en el abdomen y en un glúteo. El segundo sospechoso es un adolescente de 16 años que sufrió heridas en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo. Uno de ellos falleció, aunque no se precisó cuál de los dos.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad. En la grabación se escuchan gritos de “no me hagas nada” durante un forcejeo alrededor de la motocicleta, seguidos por una serie de detonaciones.

Después de los disparos, tanto el vehículo como la caja utilizada para realizar las entregas quedaron tirados sobre el pasto.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, dependiente del Departamento Judicial de San Martín.

Debido a que el episodio involucró a un integrante de la Policía bonaerense, las pericias fueron encomendadas a Gendarmería Nacional.

En esta primera instancia, la Justicia resolvió no adoptar medidas contra el sargento, al considerar que habría actuado en legítima defensa. La investigación continúa para determinar las circunstancias del enfrentamiento.