Miami: detienen a cinco argentinos por robar en un shopping center y serán deportados

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que estaban trabajando en el shopping center detectaron una serie de hurtos y comenzaron a investigar. Sin perder tiempo, la Justicia estadounidense confirmó que este miércoles serán deportados los cinco turistas.

Según los reportes policiales, los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Según fuentes del caso, los turistas actuaron como banda organizada y ninguno de ellos tenía residencia estadounidense. Este martes tuvieron una audiencia judicial y está en proceso su deportación a la Argentina.

Los policías revisaron las cámaras de seguridad y observaron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar.

Después se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Mientras que repitieron la misma maniobra delictiva en una sucursal de The North Face.

Además, dos de los acusados también fueron vistos en una tienda Tommy Hilfiger y, poco después, la policía los encontró en una parada de colectivo cercana.

Entre todos, llevaban productos robados por un valor superior a los 2000 dólares, dos de ellos tenían unos 950 dólares en mercadería y el resto, más de 1100 dólares, informó NBC.