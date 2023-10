Nannis había sido detenido acusado de amenazar de muerte a su expareja en un departamento del barrio porteño de Palermo, según informaron fuentes policiales.

“El domingo a la noche llegué de laburar, estaba cansado y le dije ‘me voy a clavar tres cervezas’ y me preguntó si la estaba amenazando. Fui a comprar las cervecitas para mí y para ella y cuando volví ya había llamado a la policía por amenazas, que yo le dije que le iba a clavar tres puñaladas, una cosa de locos. Eso fue lo que pasó”, le contó Gonzalo Nannis a Intrusos.

En diálogo con el programa de América TV, contó otra situación similar: “El 14 de enero de 2021 me saca de mi casa por violencia de género porque ella tiene una hija de 16 años que ahora vive en ese departamento que es de mis abuelos. Esa hija vivía con sus abuelos, porque la madre no la podía criar, pero cuando se murió la abuela vino a mi casa y el día que la nena quiso invitar a un novio a dormir me hizo una denuncia por violencia de género, y oh, casualidad, ayer cuando no le dejé entrar a otro novio, me hizo la denuncia ya no por violencia de género sino por amenazas”.

Embed

“Quiere dejar entrar a mi casa al novio que tiene más de 18 años, por lo visto a la madre no le importa ir en cana, pero la hija tiene 16 y es menor de edad. ¿Se entiende el correlato?”, agregó.

Luego, sacó de su billetera un mechón de pelos que, según denunció, le fueron arrancados de su cabeza por parte de su pareja.

“El 4 de noviembre del año pasado, me hizo una denuncia, me sacó de la casa y metió a un tipo que conoció por Facebook y hace poco me entero por el relato de mi hijo que este tipo los recagaba a trompadas y mi hijo terminó en el hospital con la nariz rota. Y ella no hizo la denuncia al tipo porque sabe que si se demuestra el hecho le hacen una exclusión de hogar, ella saber muy bien la que se le viene”, sostuvo Nannis.

“Ahora estoy en libertad con una orden de alejamiento a la espera de mi descargo”, sostuvo en Intrusos.

Hermano de Mariana Nannis.webp

El hecho

El episodio tuvo lugar cerca de las 20.30 de este domingo, cuando la mujer llamó al 911 y denunció que su expareja se encontraba en su domicilio, donde la amenazó de muerte.

En ese marco, oficiales de la Comisaría Vecina 14A arribaron al edificio ubicado sobre la calle Vildt al 2100, del barrio de Palermo, donde detuvieron al acusado.

Según dijeron , el hombre fue identificado como Gonzalo Nannis, hermano de la mediática Mariana Nannis, exesposa del exfutbolista Claudio Caniggia.

El hombre quedó detenido a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte por el delito de amenazas en el contexto de violencia de género. El imputado posee antecedentes por maltrato de noviembre de 2020 y por violencia de género de octubre de 2021 y enero de 2022, añadieron los voceros.