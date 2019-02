El incidente se desencadenó minutos antes de las 20:00 de este viernes en la autopista Brigadier López, aproximadamente a unos 9 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, a la altura del acceso a la localidad de Capitán Bermúdez, que es donde se produjo el choque en cadena.

Por razones que aún se desconocen, el hombre que fue identificado como Ezequiel Germán Giuliano circulaba en un Volkswagen Bora, que estaría a su nombre, cuando comenzó a chocar a los autos que se desplazaban en el mismo sentido.

Según trascendió, primero el Bora impactó a dos vehículos, luego rozó el acoplado de un camión que terminó volcando en la ruta y, finalmente, chocó su propio auto contra el guardarrail.

El lugar del hecho

Con cuchillo en mano, el hombre se bajó del auto y le robó una camioneta a una familia que había frenado para auxiliarlo, y se escapó.

Tras el robo de la camioneta, chocó a otros cinco autos y rompió la barrera de la estación del peaje La Ribera y unos metros más adelante fue acorralado por la Policía y al grito de "Me mato, me mato, me mato", se bajó de la camioneta y se quitó la vida con un cuchillo. Las personas que iban en los vehículos chocados sólo sufrieron lesiones leves.

Según la prensas local, las heridas que se ocasionó el sujeto con el cuchillo fueron de tal gravedad que ya había fallecido cuando arribó al lugar una ambulancia del servicio público de salud 107.

La causa quedó a cargo de la fiscalía con sede en la localidad de San Lorenzo, desde donde se dispuso una serie de medidas como la toma de testimonios, los peritajes en todo el tramo de la persecución, el relevamiento de las cámaras de video del peaje, y la consulta de antecedentes, entre otras pericias.

