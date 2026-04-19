Lomas de Zamora: detienen a un chico de 12 años y otro de 16 que habían robado una moto

Poco después se presentó el propietario de la moto, quien informó que efectivamente el vehículo le había sido robado de la puerta de su casa, de la zona norte de la Ciudad.

Por el impacto del choque, el SAME asistió primero al menor de 12 años y lo trasladó al Hospital Gandulfo con diagnóstico de fractura de tibia, peroné y rodilla en su pierna derecha. Minutos más tarde arribó una segunda ambulancia, que asistió al otro menor y lo derivó al mismo hospital con diagnóstico de fractura expuesta de tibia.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3, a cargo de Julia Sanchis, quien caratuló el hecho como averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.