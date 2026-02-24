Morón: dos detenidos por agredir con un fierro a un conductor durante una pelea

El hecho sucedió este lunes por la tarde cuando en la avenida Juan Manuel de Rosas, entre las calles Gutiérrez y Urdinarrain, en Morón, dos hombres atacaron a un automovilista tras protagonizar una pelea.

PELEA TRANSITO MORON

Todo comenzó con una discusión y, en medio de la disputa, Alejandro Dario Vargas, de 62 años, amenazó a Ricardo Oscar y a Ceferino Maciel con una escopeta de aire comprimido.

A partir de este insólito accionar, se inició una pelea que pudo haber concluido de manera fatal debido a que en medio de la discusión uno de los acusados golpeó en la cabeza a Vargas con un fierro, lo que provocó que quede herido y tendido sobre la vía pública.

De manera inmediata se dio aviso al sistema de emergencias y al lugar acudió personal del SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital San Juan de Dios en Ramos Mejía, que quedó internado en observación, fuera de peligro.

FIERRO PELEA

Respecto a los familiares, fueron detenidos por el delito de lesiones graves. En la causa interviene la UFI N°5 de Morón, que dispuso el secuestro del arma y del fierro utilizado para aflojar las tuercas de las llantas de los vehículos.

El accionar quedó registrado por testigos del hecho y los videos se viralizaron de manera inmediata.

RIFLE PELEA

Cabe destacar que, en los últimos días, la localidad de Ranelagh, partido bonaerense de Berazategui, fue escenario de un salvaje crimen en el que un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un choque entre un auto Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una moto, conducida por un joven de 25. La secuencia fue filmada por un testigo.