Puerto Madero: apareció flotando el cuerpo de un hombre de unos 60 años

“Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años”, informó en diálogo con TN.

Minutos después de las 17, los efectivos retiraron el cuerpo en una bolsa mortuoria y lo colocaron en una camioneta, que luego lo trasladará a la morgue judicial. Los investigadores deberán esperar a los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte de la víctima. Como antecedente cercano, en febrero último, el cuerpo de un hombre había sido hallado en el Dique 2 con un golpe en la cabeza.