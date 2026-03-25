Puerto Madero: apareció flotando el cuerpo de un hombre de unos 60 años

El cadáver fue hallado en el Dique 3 y fue trasladado a la morgue judicial para poder identificarlo y determinar las causas de la muerte.
El cadáver de un hombre de alrededor de 60 años apareció flotando este miércoles en el agua del Dique 3 de Puerto Madero y fue trasladado a la morgue judicial para poder identificarlo y determinar las causas de la muerte.
Según las autoridades policiales y judiciales, el cadáver fue encontrado en Cecilia Grierson al 200, entre Pierina Dealessi y Olga Cossettini, y fue retirado por Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con la Prefectura Naval.
En este contexto, la zona fue resguardada por los agentes policiales y cortada al tránsito, ya que continúa el trabajo de los peritos para determinar las causas del hecho.
El titular del SAME Alberto Crescenti contó que esta tarde recibieron una alerta sobre un hombre que se había tirado al dique. A partir de este momento, se enviaron dos unidades al lugar para colaborar con el operativo.
“Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años”, informó en diálogo con TN.
Minutos después de las 17, los efectivos retiraron el cuerpo en una bolsa mortuoria y lo colocaron en una camioneta, que luego lo trasladará a la morgue judicial. Los investigadores deberán esperar a los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte de la víctima. Como antecedente cercano, en febrero último, el cuerpo de un hombre había sido hallado en el Dique 2 con un golpe en la cabeza.