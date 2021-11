Los padres de Lucas González convocan a una marcha para este lunes

Cintia y Mario González hablaron junto al abogado patrocinante de la familia, Gregorio Dalbón, quien pidió al periodismo y a la ciudadanía en general no mezclar esta causa con posturas políticas y puntualizó que no hace diferencias entre las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad.

Los padres de Lucas convocaron a una marcha de velas el lunes 22 de noviembre a las 19 en frente del Palacio de Justicia. "Pedimos que sea sin banderas políticas, solo nos importa hacer justicia por nuestro hijo".

El carácter apolítico del reclamo fue remarcado por Dalbón, quien pidió que se desvincule su participación en este caso de su defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y subrayó que el reclamo por Lucas González "va más allá de cualquier grieta"

"Esta no era la idea, mi idea era llevar a mi hijo a mi casa, tenía todas las esperanzas, pero la Policía me lo mató", expresó la madre ante la prensa, en las puertas del estudio jurídico de Dalbón.

"No voy a descansar hasta que paguen por lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida", aseguró.

"¿Ahora como sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerzas para nada, yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo, o que me diga ‘mamá mañana entreno, ¿vas a verme jugar?'”, relató conmovida la mujer.

Por su parte, Mario, padre de Lucas, agradeció “de todo corazón” a toda la gente que lo acompañó y “a la prensa”.

“Nunca imaginé yo, un pibe de barrio, llegar a oídos del Presidente, y que el Presidente nos atienda, gracias señor doctor Alberto (Fernández)”, dijo el hombre.

El padre, concluyó: “Nosotros nos vamos a encargar de eso, de esclarecer todas las cosas y no le tenemos miedo a nadie, vamos a ir para el frente porque somos humildes”.

