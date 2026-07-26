Magdalena: hallan un cuerpo buscan confirmar si es del último pescador desaparecido

El hallazgo ocurrió durante un operativo en la costa bonaerense y la Justicia ordenó pericias para establecer si los restos corresponden al único tripulante aún no localizado.
Un cuerpo fue hallado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y la Justicia investiga si corresponde al último pescador desaparecido tras el naufragio de la lancha Chamigo-Ho en el Río de la Plata. El descubrimiento se produjo durante un operativo de búsqueda realizado en un sector conocido como La Vasquita, a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, donde trabajaban Bomberos Voluntarios y efectivos de distintas fuerzas por tierra y agua.
Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo para la realización de las pericias forenses que permitan establecer su identidad. Los investigadores buscan determinar si los restos pertenecen a Damián Giubu, el único integrante de la tripulación que continuaba desaparecido desde el accidente ocurrido el 14 de junio, cuando la embarcación había partido desde Hudson para una jornada de pesca y perdió contacto con tierra.
El naufragio había movilizado un amplio operativo de búsqueda durante varias semanas en distintos sectores del Río de la Plata. En ese período fueron encontrados e identificados los cuerpos de los otros cuatro pescadores, algunos de ellos en la costa uruguaya, mientras que los rastrillajes fueron reduciéndose con el paso de los días tras más de un mes de tareas ininterrumpidas.
La identificación definitiva del cuerpo encontrado en Magdalena dependerá de los estudios ordenados por la Justicia. Si las pericias confirman que se trata de Giubu, quedará concluida una de las búsquedas más extensas desplegadas en los últimos años en el estuario del Río de la Plata, iniciada tras el hundimiento de la lancha Chamigo-Ho.
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