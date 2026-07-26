Magdalena: hallan un cuerpo buscan confirmar si es del último pescador desaparecido

Un cuerpo fue hallado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y la Justicia investiga si corresponde al último pescador desaparecido tras el naufragio de la lancha Chamigo-Ho en el Río de la Plata. El descubrimiento se produjo durante un operativo de búsqueda realizado en un sector conocido como La Vasquita, a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, donde trabajaban Bomberos Voluntarios y efectivos de distintas fuerzas por tierra y agua.