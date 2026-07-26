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Villa Gesell: el duro testimonio del hijo de la mujer investigada por la muerte de la beba

Lucas Ruiz denunció que sufrió violencia durante su infancia, cuestionó las revinculaciones ordenadas por la Justicia y pidió que se esclarezca la muerte de su hermana Isabella.

La investigación por la muerte de Isabella, la nena de dos años hallada sin vida en Villa Gesell, sumó un nuevo capítulo con el testimonio de Lucas Ruiz, uno de los hijos biológicos de Lucía Sosa, la mujer investigada en la causa. En una entrevista con TN, el joven de 17 años aseguró que también fue víctima de maltratos durante su infancia y reclamó que se investigue a fondo lo ocurrido con su hermana.

"Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años. Que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión duele muchísimo", expresó. Además, recordó que fue separado de su madre luego de haber ingresado con apenas 21 días de vida al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras sufrir un paro respiratorio por una intoxicación.

ADEMÁS: Muerte de una nena en Villa Gesell: la autopsia y los antecedentes que complican a la madre

Durante la entrevista, Lucas relató los episodios de violencia que, según denunció, sufrió en las revinculaciones ordenadas por la Justicia. "A mí me golpeaban muchísimo. Sufrí muchísimo con esta persona", afirmó. También aseguró: "Yo pedía por favor salir de esa casa. No quería volver a ese lugar porque era un lugar muy feo, muy oscuro. Yo sabía que si volvía a esa casa hoy en día no estaría acá".

En las últimas horas se conocieron nuevos elementos que complican la situación de su madre, Lucía Sosa.

En las últimas horas se conocieron nuevos elementos que complican la situación de su madre, Lucía Sosa.

El adolescente también cuestionó el funcionamiento del sistema de protección de la niñez y pidió cambios para evitar que otros chicos atraviesen situaciones similares. "Yo lo que pido en este momento es justicia por mí y por mis hermanos", sostuvo. Además, dejó un mensaje para quienes atraviesan casos de violencia: "Si tienen la posibilidad de que alguien los ayude, que se aferren a esa persona. Siempre hay una luz al final del túnel".

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