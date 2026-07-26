Villa Gesell: el duro testimonio del hijo de la mujer investigada por la muerte de la beba

En las últimas horas se conocieron nuevos elementos que complican la situación de su madre, Lucía Sosa.

El adolescente también cuestionó el funcionamiento del sistema de protección de la niñez y pidió cambios para evitar que otros chicos atraviesen situaciones similares. "Yo lo que pido en este momento es justicia por mí y por mis hermanos", sostuvo. Además, dejó un mensaje para quienes atraviesan casos de violencia: "Si tienen la posibilidad de que alguien los ayude, que se aferren a esa persona. Siempre hay una luz al final del túnel".