El video muestra a un policía de Washington golpeando en el piso a un hombre que, en varias oportunidades, levanta las manos
Un agente del Departamento de Policía de Auburn, en el estado de Washington, Estados Unidos, fue separado temporalmente de sus funciones luego de que un video difundido en redes sociales mostrara cómo golpeaba repetidamente a un hombre que se encontraba en el suelo durante un procedimiento de arresto.
Las imágenes, grabadas el miércoles 28 de octubre en Auburn Way North, muestran al oficial encima del hombre, sujetándolo mientras le propina al menos 20 puñetazos en la cabeza y el rostro.
En algunos momentos, la víctima levanta las manos en un aparente intento de protegerse. El video no muestra cómo comenzó el enfrentamiento ni permite conocer por completo las circunstancias previas a la intervención policial.
De acuerdo con la versión de la Policía, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 3:15 de la tarde, después de recibir reportes sobre un hombre que corría entre los vehículos e intentaba abrir las puertas de automóviles en movimiento.
La institución afirmó que el individuo, de 33 años, no obedeció las instrucciones del primer oficial, quien utilizó una pistola eléctrica. Posteriormente, cuando intentaban colocarle las esposas, se produjo un forcejeo. Según el departamento, fueron necesarios cuatro agentes para controlarlo y completar el arresto.
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