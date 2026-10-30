El segundo aspecto apunta a los importes exigidos. La presentación solicita que se examine si los montos efectivamente cobrados se corresponden con los establecidos y autorizados por la ordenanza tributaria municipal.

Por último, el concejal pidió investigar cuál fue el destino de los fondos recaudados mediante este concepto y cómo fueron administrados por el gobierno local.

El concejal de La Libertad Avanza Pablo Ezequiel Tozzi presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón.

El escrito solicita que se analice si los hechos denunciados podrían encuadrarse en alguna de las figuras contempladas en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal, referido a los delitos contra la administración pública.

Sin embargo, la presentación judicial no implica que se hayan comprobado irregularidades ni que exista una resolución que atribuya responsabilidad penal al intendente o a otros funcionarios. Será la investigación la que determine si corresponde avanzar con alguna imputación.

La Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica fue aprobada por el Concejo Deliberante de Morón en julio de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.

En aquel momento, el gravamen fue establecido para afrontar gastos vinculados con la crisis sanitaria y económica. Su aplicación alcanzaba a determinados establecimientos de grandes superficies que habían permanecido abiertos durante las restricciones de circulación y actividad comercial.

En febrero de 2025, el diputado nacional del PRO Martín Yeza también había señalado que el municipio mantenía una tasa vinculada con el COVID-19. Además de recurrir a la Justicia, el concejal libertario presentó una iniciativa para que el cuerpo legislativo municipal derogue la ordenanza que creó la TEPE.