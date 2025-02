More Rial nuevamente detenida: esta vez, por un robo en San Isidro

La joven fue apresada a las 3:30 de la madrugada de este miércoles por personal policial de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, en conjunto con efectivos de distintas delegaciones de la Policía de San Isidro, en un hotel del centro porteño, cerca de Cerrito y Lavalle.

Morena Rial detenida.jpg

El parte policial señaló que Morena Rial participó de un robo conocido como modalidad “escruche” junto a otros cómplices en Villa Adelina y fue captada por cámaras municipales y privadas luego de cometer el hecho ilícito del que se investiga.

El citado asalto fue denunciado por un hombre que indicó que habían ingresado a su vivienda de la calle José María Moreno al 2000, violentando una ventana para sustraer varias de sus pertenencias, tras lo cual las cámaras determinaron la identidad de los autores.

El pasado 23 de enero, la hija de Jorge Rial había sido aprehendida en la localidad bonaerense de Martínez junto a su bebé de tres meses y un grupo de amigos, que fueron grabados mientras bajaban la térmica de una vivienda con la supuesta intención de asaltarla por la noche.

Morena Rial fue trasladada a la Comuna 1B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el caso interviene fiscal Patricio Ferrari UFI Martínez.

“Sentí vergüenza": Jorge Rial habló por primera vez sobre la detención de su hija

El periodista político Jorge Rial habló por primera vez sobre la detención de su hija Morena Rial al estar involucrada en un intento de robo a mediados de enero. Las imágenes de ella siendo esposada por la policía se viralizaron en redes sociales y, aunque luego fue liberada, se desconoce cuál fue su participación.

En declaraciones a las cámaras de LAM, Rial contó como atravesó él la detención de su hija: “Sentí vergüenza, sobre todo ver a mi hija en esa situación y con mi nieto ahí en brazos. Yo estaba en México, la pasé mal en ese momento. Obviamente, estuve al tanto absolutamente de todo, hablé con todo el mundo, más que nada para saber la situación de mi nieto. Lo único que puedo decir es eso”.

“Con Morena claro que lo hablamos, claro que le pedí explicaciones y me las dio. No voy a contar si le creí o no le creí. Yo conozco todo lo que pasó porque hablé con el fiscal, hablé con la gente y me contaron todo lo que pasó. No me gusta ver mi apellido metido en eso y no me gusta ver a mi hija metida en esas cosas”, sostuvo el periodista al preguntarle si mantuvo comunicación con su hija.

“Pero bueno, lamentablemente, ella toma decisiones como adulta, mayor que es, y se tiene que hacer responsable de las decisiones que se toma ella, y punto. Yo lo sufro como padre, y sobre todo sufro mucho ver a mi nieto involucrado indirectamente en una situación que puso en riesgo su vida. La verdad, no me gustó, la pasé muy mal”, continuó.