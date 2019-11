La madre de los chicos, según se supo, había salido a buscar a su pareja a una cancha de fútbol. En ese momento, el vecino ingresó a su casa y manoseó a una de las menores.

Los hermanos de ocho, cinco, tres y dos bebés de un año dormían. Tras el ingreso del vecino y el ataque, la nena de cinco, que fue la víctima del agresor, habló con su mamá que había vuelto de buscar al padre de los chicos. En ese momento, llorando, le dijo "Vino Wilson".

Un día después, la nena contó: "Ayer Wilson entró a mi pieza y empezó a tocar mis partes. Yo me di cuenta y abrí los ojos".

Luego, según replicó diario Crónica, añadió: "Me sacó el pantalón, me sacó de la cama y me llevó a la tuya. Ahí, siguió tocándome. En un momento, sintió un ruido extraño, se asustó y escapó".

Por otro lado, de acuerdo al testimonio de la mujer, la familia del acusado lo ayudó a escaparse.