Francisco Álvarez: se reavivó el fuego en el depósito de pintura

ssstwitter.com_1774538614725 Imágenes de la columna de humo que emerge del galpón incendiado en Moreno.

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Cómo fue el siniestro

Según informaron desde bomberos, una chispa de soldadura habría originado el fuego mientras unos trabajadores realizaban tareas en una parte nueva del galpón. La columna de humo negro, que se puede ver a varios kilómetros de distancia, puso en alerta a las autoridades, ya que el lugar funciona como centro de acopio de productos químicos, solventes y pinturas altamente tóxicos. Aunque no es una zona puramente residencial, se pidió evitar circular por las inmediaciones de la avenida San Martín, cerca del cruce con el ferrocarril Sarmiento.

Defensa Civil delimitó un perímetro de unos 300 metros alrededor del foco del incendio y comenzó a repartir barbijos tanto a los trabajadores de las fábricas linderas como a los vecinos que permanecen en las cercanías. En el lugar trabajan unas 25 dotaciones de bomberos que intentan controlar las llamas para que no afecten a otros predios, mientras se escuchan explosiones provenientes del interior del depósito.

Joel, un empleado de una empresa vecina, relató a los medios que vieron cómo saltó la chispa y los trabajadores no pudieron contener el inicio del fuego. Por su parte, Daiana Anadón, secretaria de Ambiente de Moreno, aclaró que el lugar es un depósito habilitado de acopio de material y no una planta de producción: “Tienen incluso un equipo antisiniestral y uno brigadista, pero lamentablemente son productos químicos que ante un incendio reaccionan así”, expresó la funcionaria.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, pero el operativo de seguridad se mantiene bajo alerta máxima por la volatilidad de los materiales involucrados. En la zona también trabajan médicos y ambulancias de forma preventiva, mientras que la fiscalía de turno de Moreno ya inició una investigación para determinar las responsabilidades del hecho. Este siniestro se produce apenas un día después del grave incendio en un depósito de garrafas en Merlo, que dejó a dos personas heridas de gravedad.

La empresa que sufrió este incendio cuenta con 45 años de trayectoria y, conforme a su presentación oficial, en 1988 inauguraron la sucursal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se brindan servicios dentro y fuera del Parque Industrial. Posteriormente abrieron el depósito de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados cubiertos, ubicada en Francisco Álvarez, en avenida San Martín 8902, entre las calles Falcon y Chilecito.