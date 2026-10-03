Murió un joven de 29 años tras un choque en la Ruta 2, a la altura de Castelli

Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli llegó hasta el lugar para asistir a los involucrados. Los médicos revisaron a Casamayor y Coppola, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud debido a que no presentaba lesiones.

Luego del siniestro, el lugar fue preservado para permitir el trabajo de los peritos. Las autoridades aguardaban la llegada del personal de la Policía Científica para realizar las tareas correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

Por el hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.

La investigación buscará establecer la mecánica del accidente y las circunstancias que provocaron el choque entre los tres vehículos en la Ruta 2. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente.