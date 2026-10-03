Murió un joven de 29 años tras un choque en la Ruta 2, a la altura de Castelli

El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 176 de la Autovía 2 e involucró a dos autos y un camión.
Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado tras un choque entre dos autos y un camión en el kilómetro 176 de la Ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Castelli. La víctima falleció en el lugar como consecuencia del impacto.
Según informaron fuentes policiales, en el siniestro estuvieron involucrados una Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un Volkswagen 13.180. El Volkswagen Voyage era conducido por Lucas Matos, de 29 años y con domicilio en Castelli, quien murió tras el choque.
La camioneta Ford Ranger estaba al mando de María Casamayor, mientras que el camión Volkswagen 13.180 era conducido por Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, domiciliado en San Vicente. Ambos fueron asistidos en el lugar después del accidente.
Tras el impacto, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la Autovía 2. De acuerdo con la información suministrada, los rodados quedaron fuera de los carriles de circulación, por lo que no obstruyeron el tránsito en la ruta.
Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli llegó hasta el lugar para asistir a los involucrados. Los médicos revisaron a Casamayor y Coppola, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud debido a que no presentaba lesiones.
Luego del siniestro, el lugar fue preservado para permitir el trabajo de los peritos. Las autoridades aguardaban la llegada del personal de la Policía Científica para realizar las tareas correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.
Por el hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.
La investigación buscará establecer la mecánica del accidente y las circunstancias que provocaron el choque entre los tres vehículos en la Ruta 2. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente.
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