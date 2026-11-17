La causa quedó a cargo de la comisaría 1ª de Quilmes, que trabajó en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes obtenidas por el COM y la declaración a las víctimas. Los menores se encuentran detenidos y fueron derivados a la Fiscalía correspondiente para continuar con la causa penal.

Cómo fue el robo piraña en Quilmes

El robo ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre por la tarde, cuando al menos diez adolescentes ingresaron con violencia a la sucursal de la heladería Lucciano's.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y en el video se observa a los menores que, con suma violencia y en menos de un minuto, se llevaron la recaudación, además de las pertenencias de los empleados y de clientes.