Ocurrió en Tucumán en marzo de este año, cuando el sujeto se estrelló contra una vivienda con su familia a bordo del vehículo. Pidieron 10 años de prisión.
Darío Pascual Cabrera, de 35 años, está acusado de intento de femicidio contra su pareja, tras un hecho ocurrido en marzo de este año cuando, después de que ella le dijera que quería separarse, intentó ahorcarla, y luego de eso, estrelló la camioneta, donde viajaba la pareja y sus dos hijas, contra una casa.
El episodio ocurrió el 28 de marzo en San Miguel de Tucumán, y ahora, el Ministerio Público Fiscal pidió elevar el caso a juicio y anticipó que solicitará una pena de 10 años de prisión, según informó La Gaceta.
El acusado manejaba su camioneta Toyota Hilux por Avenida América junto a su pareja, de 32 años, y las dos hijas de ambos, de 16 y 10 años.
Según informaron fuentes judiciales, en el viaje la mujer le dijo a Cabrera que quería separarse y comenzó una fuerte discusión entre ambos.
Según la denuncia, la mujer habría comenzado a gritar para pedir auxilio cuando pasaron frente a una garita policial, y el acusado la agarró violentamente del cuello y la ropa. Dos policías que se movilizaban en bicicleta se dieron cuenta de lo que pasaba e intentaron detener el vehículo en el circulaba la familia.
De todos modos, aceleró y escapó, se metió por el pasaje Houssay y continuó hacia el pasaje Aragón, donde chocó la camioneta deliberadamente contra una casa. “Ahora nos matamos todos”, habría gritado durante la maniobra.
La agresión habría continuado tras el choque. Mientras la familia permanecía dentro del vehículo, Cabrera se habría tirado sobre su pareja para intentar ahorcarla con ambas manos.
El ataque fue interrumpido por las dos hijas, que forcejearon con el padre para que soltara a la madre. La casa sufrió daños severos, pero no hubo heridos. La dueña es una mujer de 81 años.
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