Según la denuncia, la mujer habría comenzado a gritar para pedir auxilio cuando pasaron frente a una garita policial, y el acusado la agarró violentamente del cuello y la ropa. Dos policías que se movilizaban en bicicleta se dieron cuenta de lo que pasaba e intentaron detener el vehículo en el circulaba la familia.

De todos modos, aceleró y escapó, se metió por el pasaje Houssay y continuó hacia el pasaje Aragón, donde chocó la camioneta deliberadamente contra una casa. “Ahora nos matamos todos”, habría gritado durante la maniobra.

La agresión habría continuado tras el choque. Mientras la familia permanecía dentro del vehículo, Cabrera se habría tirado sobre su pareja para intentar ahorcarla con ambas manos.

El ataque fue interrumpido por las dos hijas, que forcejearon con el padre para que soltara a la madre. La casa sufrió daños severos, pero no hubo heridos. La dueña es una mujer de 81 años.