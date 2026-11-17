El enfrentamiento ocurrió en plena calle y derivó en un amplio operativo policial, durante el cual se secuestraron cuchillos, machetes, un rifle de aire comprimido y armas de fabricación casera.
localidad santiagueña de Frías. La pelea incluyó disparos de armas de fuego, cuchillos y otros elementos contundentes, y obligó a desplegar un amplio operativo policial.
Según la reconstrucción de los investigadores, el conflicto se desató cuando un integrante de una de las familias le disparó en una pierna a otra persona. A partir de ese momento, la disputa escaló hasta convertirse en una batalla campal en plena vía pública. Un video salió a la luz publicado por el medio "Nuevo Diario" de Santiago del Estero, donde se ven momentos del enfrentamiento.
Tras los incidentes, la Policía realizó un operativo que permitió detener a casi una veintena de personas y avanzar con allanamientos en las viviendas de los involucrados. La causa quedó caratulada como "atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daño y abuso de armas".
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos cuchillos tipo carnicero, una hoja de ese tipo de arma, machetes, un hacha y un objeto punzante elaborado con un fragmento de tijera. También encontraron un rifle de aire comprimido y cuatro armas de fabricación casera tipo gomera.
Además, en las viviendas se incautaron tres pantalones y una campera de uniforme policial, dos pistoleras, un portacargador doble y un portaobjetos policial.
La investigación busca establecer las responsabilidades de cada uno de los participantes en el enfrentamiento, que involucró a miembros de tres grupos familiares y dejó como saldo un importante número de detenidos.
El episodio ocurrió en Frías, Santiago del Estero, y quedó bajo investigación judicial por los distintos delitos registrados durante la pelea y el uso de armas de fuego y elementos contundentes.
comentar