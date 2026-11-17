Además, en las viviendas se incautaron tres pantalones y una campera de uniforme policial, dos pistoleras, un portacargador doble y un portaobjetos policial.

La investigación busca establecer las responsabilidades de cada uno de los participantes en el enfrentamiento, que involucró a miembros de tres grupos familiares y dejó como saldo un importante número de detenidos.

El episodio ocurrió en Frías, Santiago del Estero, y quedó bajo investigación judicial por los distintos delitos registrados durante la pelea y el uso de armas de fuego y elementos contundentes.