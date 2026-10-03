Una nena de 3 años fue atacada por un pitbull y podría perder un ojo

El episodio ocurrió pocos días después de otro caso protagonizado por un pitbull en la provincia de Córdoba. El 29 de septiembre, una jubilada de 82 años fue atacada en el barrio Lomas Sur de Villa Allende y terminó internada en terapia intensiva tras sufrir mordeduras y una fractura de fémur.

En ese caso, el perro murió en el lugar después de que vecinos intervinieran para separar al animal de la víctima. Otra mujer, de 72 años, sufrió una herida cortante en una mano y también tuvo que recibir atención médica.

El ataque reavivó las denuncias de vecinos contra los propietarios del perro. Según relataron residentes de la zona, el mismo animal ya había atacado a una mujer identificada como Noemí en mayo de 2024. En aquella oportunidad, sufrió mordeduras en un brazo y recibió asistencia médica.

Noemí contó que el animal había sido retenido después de aquel primer episodio, pero que luego la Justicia dispuso que regresara con sus dueños. La mujer afirmó que desde entonces se produjeron nuevos episodios de agresividad hacia personas y mascotas del sector.

En Santiago del Estero, la Ley 6973 establece un régimen para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. La norma incluye entre ellos a los pitbull y también contempla a perros que hayan atacado a personas u otros animales domésticos, que presenten un comportamiento agresivo o que hayan sido adiestrados para el ataque o la defensa.

La legislación también establece restricciones para la circulación de estos animales en espacios públicos. Deben ser conducidos en los lugares autorizados, debidamente atados, con bozal y bajo vigilancia constante. Además, el artículo 4 prohíbe su presencia y circulación en parques, jardines públicos y otros espacios de alta concurrencia entre las 7 y las 22.