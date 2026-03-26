Nahir Galarza salió de la cárcel y viajó a Gualeguaychú

El inspector general Alejandro Mondragón explicó, en diálogo con el portal Elonce, que la prioridad fue garantizar la seguridad de la interna y su entorno, evitando filtraciones que pudieran generar "cualquier tipo de disturbio". "Tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible", señaló el funcionario.

Mondragón aseguró que Galarza "ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil". Actualmente, Nahir ocupa su tiempo en talleres laborales y cursos de formación interna, alejándose de los conflictos mediáticos que marcaron sus primeros años de reclusión. "Ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos", señaló.

Galarza, que actualmente tiene 27 años, cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de su pareja, a quien le disparó en diciembre de 2017. Aquella sentencia la convirtió en la mujer más joven en recibir esa pena en la historia judicial argentina. Hoy permanece detenida en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, bajo un régimen que le impide tener celulares o cualquier tipo de acceso a redes sociales.