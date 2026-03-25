Revés para Agostina Páez en Brasil: el juez postergó su regreso a la Argentina

El panorama había sido interpretado como favorable para la defensa debido a que la imputación original fue reformulada: en lugar de las tres acusaciones iniciales, que elevaban de manera considerable la expectativa de pena, el Ministerio Público unificó el caso en un único hecho continuado con tres víctimas.

Según trascendió, el juez decidió no levantar por ahora las medidas cautelares y supeditó cualquier autorización de salida a la presentación de los alegatos finales.

Embed EL JUEZ NO LE PERMITE A LA ABOGADA DETENIDA EN BRASIL VOLVER A LA ARGENTINA



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La defensa de Agostina Páez negó que políticos argentinos estén involucrados

Previamente, la defensa de Agostina Páez negó que políticos estén involucrados en la decisión inicial del juez sobre las tareas comunitarias que deberá realizar la joven en la Argentina como parte de la condena.

En la audiencia de este martes, la fiscalía solicitó que Páez sea condenada a 2 años de prisión en suspenso o que en su reemplazo cumpla con tareas comunitarias en Argentina.

Luego de que se conozca dicho dictamen, la diputada Marcela Pagano expuso en sus redes sociales que esta decisión ocurrió ante su presentación en la causa “como fiadora solidaria de la joven abandonada por el Gobierno”.

Luego de que se conozca dicho dictamen, la diputada Marcela Pagono expuso en sus redes sociales que esta decisión ocurrió ante su presentación en la causa “como fiadora solidaria de la joven abandonada por el Gobierno”.

Sin embargo, este miércoles la defensa de Páez realizó pasadas las 11:00 una conferencia de prensa en el Consulado argentino en la ciudad de Río de Janeiro, donde explicó qué hay detrás y cómo será el futuro de la abogada.

“El consulado presentó una nota ante el tribunal en el que explicó las herramientas jurídicas y que ella iba a seguir sujeta a la legislación brasileña, pero desde Argentina. El juez lo leyó y tomó consideración”, explicó Carla Junqueira, abogada de Páez.

Acerca de Pagano, le agradeció su apoyo y preocupación en sus llamados, pero comentó que no cree factible que “el poder judicial de Brasil sea permeable en esos temas políticos”.

Sobre los pasos a seguir, la defensa explicó que “el fallo definitivo dirá cómo serán las tareas comunitarias y el monto de la fianza a abonar”. _