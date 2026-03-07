Derrumbe en Parque Patricios: la fiscalía autorizó tareas de apuntalamiento para resguardar a los vecinos

Según informaron fuentes judiciales, la medida apunta a resguardar la seguridad de los vecinos y permitir que avancen los trabajos en el lugar mientras continúa la investigación para determinar las causas del colapso y eventuales responsabilidades penales.

La fiscalía inició el expediente el pasado 3 de marzo y dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido y preservar las pruebas. Desde el organismo señalaron que la investigación se encuentra en pleno trámite y que se busca establecer las circunstancias en las que se produjo la ruptura de la estructura.

En paralelo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos, además del ingreso coordinado de los residentes afectados para retirar pertenencias esenciales.

El acceso al predio será limitado a una persona por vivienda, quien deberá acreditar su residencia y realizar el ingreso junto a personal del Gobierno de la Ciudad, bomberos y equipos de emergencia. Además, se exigirá la conformidad por escrito de los profesionales responsables del plan de trabajo para garantizar la seguridad de quienes accedan al lugar.

Entre las medidas dispuestas también se incluyen pericias técnicas destinadas a determinar las causas del derrumbe, con preservación total de la prueba.

En tanto, el Gobierno porteño gestionó el stop debit de las cuotas de los créditos hipotecarios correspondientes a los departamentos afectados ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad. Los vecinos, por su parte, también solicitaron la suspensión automática del pago de expensas, pedido que ya fue elevado al administrador del complejo.

El jueves 6 de marzo comenzó además el retiro de la primera tanda de vehículos del estacionamiento comprometido. En las tareas participaron Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil, mientras que la empresa constructora presentó un plan de apuntalamiento que fue aprobado por las autoridades.