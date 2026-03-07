General |

Derrumbe en Parque Patricios: la fiscalía autorizó tareas de apuntalamiento para resguardar a los vecinos

La investigación busca determinar las causas del derrumbe en el complejo “Estación Buenos Aires”. Habilitó el retiro de escombros y el ingreso de vecinos.

La Fiscalía Nº31, a cargo de María Selvatici, autorizó tareas de apuntalamiento, demolición y retiro de escombros en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en el barrio porteño de Parque Patricios, tras el derrumbe ocurrido días atrás.

Según informaron fuentes judiciales, la medida apunta a resguardar la seguridad de los vecinos y permitir que avancen los trabajos en el lugar mientras continúa la investigación para determinar las causas del colapso y eventuales responsabilidades penales.

La fiscalía inició el expediente el pasado 3 de marzo y dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido y preservar las pruebas. Desde el organismo señalaron que la investigación se encuentra en pleno trámite y que se busca establecer las circunstancias en las que se produjo la ruptura de la estructura.

En paralelo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos, además del ingreso coordinado de los residentes afectados para retirar pertenencias esenciales.

El acceso al predio será limitado a una persona por vivienda, quien deberá acreditar su residencia y realizar el ingreso junto a personal del Gobierno de la Ciudad, bomberos y equipos de emergencia. Además, se exigirá la conformidad por escrito de los profesionales responsables del plan de trabajo para garantizar la seguridad de quienes accedan al lugar.

ADEMÁS: Apuntalan el edificio derrumbado y refuerzan la seguridad

Entre las medidas dispuestas también se incluyen pericias técnicas destinadas a determinar las causas del derrumbe, con preservación total de la prueba.

En tanto, el Gobierno porteño gestionó el stop debit de las cuotas de los créditos hipotecarios correspondientes a los departamentos afectados ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad. Los vecinos, por su parte, también solicitaron la suspensión automática del pago de expensas, pedido que ya fue elevado al administrador del complejo.

El jueves 6 de marzo comenzó además el retiro de la primera tanda de vehículos del estacionamiento comprometido. En las tareas participaron Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil, mientras que la empresa constructora presentó un plan de apuntalamiento que fue aprobado por las autoridades.

