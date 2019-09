Para los investigadores, Néstor Garay actuó solo para matar a Navila

‘Por la ocupación de esta persona, no me resulta extraño que haya hecho la excavación solo, ni que haya cometido solo el hecho, ya que Navila era de contextura chica y además él está acostumbrado a trabajar con herramientas. No me parece que necesitara de otra persona, aunque no descarto una ayuda anterior o posterior’, dijo la fiscal Daniela Bertoletti, en relación a Néstor "Lito" Garay.

Ayer, los investigadores del caso recibieron las imágenes tomadas por cámaras se seguridad de la Municipalidad de Chascomús, en las que se ve cuando en horas de la tarde del 10 de septiembre, el jardinero traslada a una persona, presumiblemente la adolescente, a bordo de su moto roja en dirección al Barrio Parque donde la adolescente fue asesinada de 17 mazazos en el cráneo.

"La primera imagen fue registrada por una cámara ubicada en las calles Perón y Dolores y se ve el paso de la moto del acusado en dirección norte-sur hacia la avenida Costanera. Una segunda pasada fue registrada en la rotonda de la avenida Costanera y Artigas, de oeste a este, donde se ve a dos personas a bordo de la moto que se dirige hacia el Barrio Parque. En tanto, una tercera imagen toma el paso del rodado por la avenida Costanera y la calle Chavez y su ingreso a ese barrio a las 18.27 del martes 10 de septiembre", se indicó.

‘Recién obtenemos las imágenes de cómo ella habría llegado a ese lugar. Es objeto de investigación determinar si habían ido antes alguna vez, ya que Garay tiene las llaves del portón y del galponcito donde sucedieron los hechos’, agregó la fiscal, quien, al ser consultada sobre la relación entre la víctima y el acusado, dijo que "por un lado existía un parentesco lejano y, por otro, un trato frecuente".

Al respecto, Bertoletti mencionó que el fin de semana previo a desaparecer, la adolescente cenó en la casa del jardinero y que, incluso, el mismo 10 de septiembre le dijo a su abuela que iba a lo de ‘Lito’, tal como se apoda el jardinero. ‘Lo que manifiestan familiares y gente del entorno es que tenían algún tipo de relación con fines sexuales requerida por él, en lo que entiendo abusivo’, sostuvo, si hacer referencia a que, por sus 15 años, podría tratarse de una violación.

Sobre el jardinero, la fiscal dijo que no tiene antecedentes ni denuncias en su contra, ni por violencia ni por facilitación de la prostitución y que en forma paralela, se llevó adelante un procedimiento en el domicilio de su pareja y una requisa en el vehículo, en busca de establecer si existió algún vínculo con el hecho, aunque aún sin resultados y con peritajes pendientes de resolución.

Si bien Bertoletti dijo que a esta atura "no es lo mas importante determinar el móvil del femicidio", adelantó que debe ahondar en algunas cuestiones vinculadas a la situación familiar de la adolescente, por lo que tiene previstas reuniones con personas de su entorno.

Detenido afirmó que una joven lo extorsionaba

La dueña de la quinta en la que encontraron muerta a Navila Garay declaró que el detenido por el femicidio le pedía dinero con frecuencia, ya que aseguraba estar siendo extorsionado por una chica que amenazaba con denunciarlo por abuso sexual.

La mujer, que reside en la localidad de Lanús y tiene la propiedad de Chascomús como finca de fin de semana, sostuvo que el jardinero Néstor "Lito" Garay le dijo que mantenía relaciones sexuales con una adolescente que lo extorsionaba, la que había llegado a pedirle la escritura de su casa para no denunciarlo por abuso sexual.

El testimonio de la mujer fue fundamental para la causa, ya que permitió a los investigadores encontrar en el fondo de su quinta, enterrado, el cuerpo de Navila Garay. En el testimonio que brindó, la dueña de la quinta sostuvo que el jardinero la llamó la semana pasada y le avisó que había enterrado en su predio un animal.

"Mirá, te enterré un perrito ahí en la quinta", fue el mensaje que recibió y que la motivó a viajar a Chascomús el último sábado, junto con una amiga. "Llegué a eso de las 17. Me llamó mucho la atención que apenas entramos las dos apareció Lito. No habían pasado ni cinco minutos. Inclusive mi amiga me dijo al oído: ‘¿Dónde estaba este tipo para entrar atrás nuestro?’", recordó la mujer. En el marco de una conversación normal, la mujer entonces se acordó de la chica que era buscada en Chascomús y le preguntó al parquero por ella, ya que ambos tenían el mismo apellido. "Apenas le pregunté, bajó la cabeza. Se puso a mirar para abajo. Me dijo que era una sobrina lejana. Le pregunté si no estaba preocupado y me respondió: ‘No, es una trola, debe andar por Ranchos o Lezama con algún macho", relató.