Un maestro fue asesinado en Virrey del Pino cuando trabajaba como chofer de una aplicación

En el auto viajaba como pasajero un policía: el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien presta servicio en la Base UTOI “Puente 12”. El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, le tomó declaración y, tras analizar las pruebas, solicitó su detención. Un juez finalmente convalidó el arresto.

La Policía Científica determinó que la víctima presentaba varias heridas de bala: dos orificios en la parte posterior del tronco, a la altura de la escápula del lado derecho de la espalda; otro en el pectoral derecho; uno en el codo izquierdo y otro en el brazo derecho. En la escena del crimen se secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.

La hermana de la víctima, Victoria, exigió que se esclarezca el crimen: “Por favor, compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Se tiene que hacer justicia”.

chofer de aplicacion

“A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar, lo mató”, escribió otra de sus hermanas.

En ese sentido, denunció: “Los policias se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando”.