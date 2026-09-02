"Pity"Álvarez se descompensó en el juzgado y la audiencia en su contra se postergó para el lunes

También tenían que declarar el psiquiatra Esteban Toro Martínez, quien concluyó que Álvarez estaba “psíquicamente compensado y en condiciones de estar en juicio”, aunque consignó antecedentes de consumo de sustancias y algunas alteraciones en la atención y el pensamiento.

La situación vuelve a cobrar relevancia porque durante las últimas audiencias “Pity” se quedó dormido e incluso llegó a roncar mientras sus abogados cuestionaban su capacidad para afrontar el proceso. El tribunal rechazó el pedido de una nueva evaluación neuropsicológica.

Díaz fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego, Álvarez se entregó a la Justicia y declaró: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.