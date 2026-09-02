"Pity"Álvarez se descompensó en el juzgado y la audiencia en su contra se postergó para el lunes

La defensa del músico había pedido que se lo evauara psicológicamente, para ver si estaba apto de enfrentar el juicio
El cantante y autor Christian "Pity" Álvarez se descompensó durante en el juicio donde es juzgado por asesinato, y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital Fernández, por lo que se suspendió la audiencia hasta el lunes.
Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, donde el cantante de “Viejas Locas” es juzgado por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en el 2018.
Estaba previsto que durante la jornada declararan Angélica Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Manuel Martín, licenciado en Criminalística; Melina Michel, especialista en Balística; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y los médicos forenses Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.
Uno de los puntos centrales será determinar las lesiones que provocaron la muerte de Díaz y establecer la secuencia de los disparos. La defensa de Álvarez considera que esta cuestión puede ser clave para sostener su hipótesis de legítima defensa.
También tenían que declarar el psiquiatra Esteban Toro Martínez, quien concluyó que Álvarez estaba “psíquicamente compensado y en condiciones de estar en juicio”, aunque consignó antecedentes de consumo de sustancias y algunas alteraciones en la atención y el pensamiento.
La situación vuelve a cobrar relevancia porque durante las últimas audiencias “Pity” se quedó dormido e incluso llegó a roncar mientras sus abogados cuestionaban su capacidad para afrontar el proceso. El tribunal rechazó el pedido de una nueva evaluación neuropsicológica.
Díaz fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.
Luego, Álvarez se entregó a la Justicia y declaró: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.
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